Без победы, но с характером. Шахтер - Лудогорец 2:2. Обзор матча, видео голов

"Шахтер" снова остался без победы в контрольном матче. Однако на этот раз Игорь Йовичевич все же получил рациональное зерно из спарринга – его команда показала характер. "Шахтер" проигрывал 0:2, но сумел отыграться в поединке с "Лудогорцем".

Весело получилось, хоть и напряженно – в конце команды немного повздорили из-за противоречивого пенальти.

Смотрите, как это было, в видеообзоре товарищеского матча.

Контрольный матч

"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Лудогорец" (Разград, Болгария) 2:2

Голы: Траоре 72, Бондаренко 90+6 (пен.) – Тьяго 27, Нонато 29