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Без победы, но с характером. Шахтер - Лудогорец 2:2. Обзор матча, видео голов

Премьер-лига
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Шахтер - Лудогорец ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 31.01.2023 ⋇ Товарищеский матч на UA-Футбол

Без победы, но с характером. Шахтер - Лудогорец 2:2. Обзор матча, видео голов

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" снова остался без победы в контрольном матче. Однако на этот раз Игорь Йовичевич все же получил рациональное зерно из спарринга – его команда показала характер. "Шахтер" проигрывал 0:2, но сумел отыграться в поединке с "Лудогорцем".

Весело получилось, хоть и напряженно – в конце команды немного повздорили из-за противоречивого пенальти.

Смотрите, как это было, в видеообзоре товарищеского матча.

Контрольный матч
"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Лудогорец" (Разград, Болгария) 2:2
Голы: Траоре 72, Бондаренко 90+6 (пен.) – Тьяго 27, Нонато 29

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В статье: Шахтер (Донецк) Лудогорец (Разград)
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