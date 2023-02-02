Кулач и еще семь нападающих, от которых ждали прорыва в Динамо, а случился провал

На днях Владислав Кулач простился с "Динамо". Этот союз оказался бесперспективным – центрфорвард загнулся под тяжестью давних травм. Перелом стопы и трудности с сердцем отняли драгоценное время — как итог, исполнитель получил всего 113 минут, в течение которых умудрился отличиться голом (в ноябре 2021-го пострадал "Черноморец").

Такое положение резко контрастирует с тем, что продемонстрировал Кулач в сезоне 2020/21 - напомним, экспредставитель полтавской "Ворсклы" настрелял 15 мячей и стал лучшим голеадором УПЛ. Кто бы что ни говорил, но это солидный статус, говорящий о наличии профессиональных способностей.

На самом деле, слабо верилось, что Кулач вот так сразу повлияет на привычный ход дел в "Динамо". Однако было предчувствие — с соответствующим бэкграундом у Владислава будет шанс; предполагалось, что парень, как минимум, навяжет конкуренцию "опорному" форварду Артему Беседину.

Провал Кулача еще можно аргументировать, но это же не единственный случай, когда бело-синие делали ставку на известных страйкеров, а те с появлением в команде и близко не оправдывали авансы. Ввиду того, насколько проблемна позиция центрфорварда (причем годами), мы решили вспомнить не менее красноречивые профайлы.

Роберто Нанни

Когда пришел: сезон 2003/04

сезон 2003/04 За сколько: 4 млн евро

4 млн евро Статистика: 7 матчей, 2 гола (242 минуты)

В августе 2003-го Игорь Суркис хвастался: "Нанни стал самым дорогим приобретением с 1993 года. У нас в селекционном отделе работают настоящие профессионалы, и я не сомневаюсь, что аргентинец усилит игру "Динамо" накануне старта в Лиге чемпионов".

Йожеф Сабо поддакивал: "Задача, поставленная перед нами главным тренером, была такой: "Нам нужен классный нападающий". Его поиском мы и занимались. Было пересмотрено очень много футболистов. Занимались этим не только селекционеры, но и тренеры "Динамо" и "Динамо" - 2". Все вместе мы пришли к выводу, что Роберто Нанни нам подходит".

Правда? Единственные, кто получил выгоду от сделки – агенты. Пиар вокруг Нанни был настолько масштабным, что создалось впечатление, будто в Киев прибыл новый Габриэль Батистута. Если и так, то это копия с блошиного рынка — медленный, некомандный и на грани бездарности. Что тут говорить, если Андрей Несмачный в интервью шутил, что на тренировке Роберто "из двадцати передач только дважды попал в створ ворот". Характеристика, точно описавшая трэш вокруг кота в мешке.

Гильерме

Когда пришел: сезон 2009/10

сезон 2009/10 За сколько: 5 млн евро

5 млн евро Статистика: 14 матчей, 5 голов, 1 результативная передача (459 минут)

Гильерме мощно зажег в "Крузейро" (30 мячей и 8 ассистов в 65 встречах), вошел в список самых перспективных исполнителей мира по версии многих изданий и в итоге привлек внимание "Динамо". Киевляне так сильно хотели бразильца, что дали 5 миллионов евро, чем с легкостью отстранили от переговоров "Сарагосу". Позже нападающий признался — он стремился присоединиться именно к испанцам, но понял паттовость ситуации (плюс, давление со стороны "Крузейро") и вынужденно согласился на соглашение с бело-синими.

Игорь Суркис в очередной раз показал бицепсы, удовлетворил эго, но прогнозируемо остался ни с чем. Кроме того, что у Гильерме не было должной мотивации, он приехал с тяжелой травмой ноги ("Динамо" об этом знало), долго восстанавливался, а после реабилитации снова ломался. Один вопрос – зачем? Покер и ассист против "Карпат" - это крутой, но одноразовый перформанс.

Впрочем, мы слукавим, если скажем, что у Гильерме не было таланта — он классно вписался в московский ЦСКА (10 голов и 4 передачи в 20 поединках), хотя и там умудрился попасть в лазарет. Хорошо, что на фоне этого проблеска "Динамо" не растерялось и продало универсала в "Атлетико" Минейро за 6 миллионов евро. Однако это не снимает ответственность с клуба – почему все сознательно закрыли глаза на проблемность игрока и таки рискнули? Вопрос скорее риторический.

Андре

Когда пришел: сезон 2010/11

сезон 2010/11 За сколько: 8,10 млн евро

8,10 млн евро Статистика: 9 матчей, 1 результативная передача (277 минут)

Успехи "Сантоса" и персонально Неймара в начале 2010-х спровоцировали погоню за всеми, кто был причастен к этой истории. Андре дружил с Неймаром, действительно считался талантливым (хотя и откровенно "сырым"), поэтому "Динамо" действовало решительно - после тяжелых переговоров выложило на стол 8,1 миллиона евро и заключило с 19-летним бразильцем контракт до лета 2015-го.

Что мы увидели? Андре пригласили под Валерия Газзаева, однако с уходом россиянина интерес к новичку быстро погас. Андре не прошел адаптацию (спишем это на капризный характер и юность), после чего отправился по арендному пути. Следует признать, что таким образом руководству клуба удалось не просто минимизировать финансовые потери, а заработать на чашку кофе - "Бордо" и "Атлетико" Минейро с последующим выкупом заплатили 8,5 миллиона евро.

Марко Рубен

Когда пришел: сезон 2012/13

сезон 2012/13 За сколько: 8 млн евро

8 млн евро Статистика: 15 матчей, 1 гол, 1 результативная передача (510 минут)

Марко Рубен приехал в зрелом возрасте (26 лет), с хорошим имиджем (89 поединков, 21 гол, 12 ассистов в составе "Вильярреала") и за приличные деньги. Результат? Ассист против "Черноморца", мяч "Таврии" и… все.

Причина? Можно запросто раскритиковать Олега Блохина, который не очень хорошо ладил с иностранцами (тот же Джермейн Лэнс шутил, что знал русский на том же уровне, как тренер - английский), но разве это оправдывает Рубена? Игорь Суркис приобрел не "зеленого" мальчишку из фавел, а человека, поразившего ворота мадридского "Реала", "Валенсии" и "Севильи". Вряд ли Дьемерси Мбокани выучил хотя бы десяток слов на украинском, однако сравнение с аргентинцем - небо и земля.

Амбициозная трансферная кампания Динамо летом 2012-го

Очевидно, Марко подумал, что поймал удачу за хвост в финансовом аспекте; сюда же добавим постоянные микротравмы. "Бело-синие" не знали, что делать с дорогостоящим активом (аренды в "Эвиан" и "Тигрес" не принесли хоть какие-то дивиденды). Относительным спасением стало возвращение в "Росарио Сентраль", где Рубен зафиксировал сумасшедшие цифры (30 голов в 21 встрече), был признан лучшим игроком 2015 года и выкуплен "железнодорожниками" за почти 3 миллиона евро.

Александр Гладкий

Когда пришел: сезон 2016/17

За сколько: свободный агент

Статистика: 11 матчей (449 минут)

В кампании 2014/15 Александр Гладкий заработал 23 балла по системе "гол плюс пас", через год - всего 11 (но при ограниченной практике и повышенной конкуренции). "Динамо" же страдало от импотенции на острие - Мораес был нестабильным, Теодорчик забил так же, как Денис Гармаш (6 голов), а Кравец не задерживался, снова и снова отправляясь в аренду.

Если отбросить болельщиков, то в приглашении Гладкого прослеживалась логика - свободный агент с чувством момента, который мог оживить нападение и стать мотивационным триггером для Мораеса. Впрочем, случился самый плохой сценарий: во-первых, Александр, привыкший к специфике "Шахтера" и зависимый от передач моторной полузащиты "горняков", оказался отрезанным от новых партнеров. Во-вторых, мы не можем обойти психологическое давление, свалившееся на голову Александра - легко сломаться, когда отовсюду сочится ненависть, а в тебе видят посмешище.

А вот во всех остальных коллективах, где на Гладкого не спускали собак и всячески способствовали, исполнитель не растерялся. Было очень комично видеть, как Александр сразу выстрелил в "Карпатах" (весенняя часть розыгрыша 2016/17), хотя в Киеве его вспоминали злым и отнюдь нетихим словом.

Владислав Супряга

Когда пришел: сезон 2018/19

сезон 2018/19 За сколько: 6,5 млн евро

6,5 млн евро Статистика: 47 матчей, 3 гола, 6 результативных передач (2217 минут)

Владислав Супряга здорово выглядел в "Днепре-1" и закономерно находился на карандаше зарубежных клубов - примечательно, что "Аякс" предлагал за украинца 3 миллиона евро. Впрочем, "Динамо" вдвое "перебило" цену - уроженец Одесской области переехал в столицу и с тех пор начались обоюдные мучения.

Надо сказать, что Супряга виноват в собственном провале - нападающий прикипел к зоне комфорта, а с выходом из нее стал ментально слабым и не конкурентоспособным. Что Петраков, что Хацкевич, что Луческу - все делали акцент на том, что Владислав нуждается чуть ли не в круглосуточной поддержке, иначе не покажет то, что от него требуют. Вместе с тем, у нас есть 47 матчей - еще сколько нужно шансов, чтобы наконец себя всерьез зарекомендовать?

Казалось, что арендный период в "Днепре-1" подсветил неумелость и даже несправедливость тренерского штаба по отношению к Супряге. Однако безуспешные попытки Луческу оживить подопечного и катастрофический вояж в "Сампдорию" подвели черту - пока Влад не наведет порядок в голове, на нем можно ставить крест.

Фран Соль

Когда пришел: сезон 2018/19

сезон 2018/19 За сколько: 3,5 млн евро

3,5 млн евро Статистика: 23 матча, 4 гола, 2 результативных передачи (970 минут)

Фран Соль – креатура Александра Хацкевича. По состоянию на январь 2019 звено атаки нуждалось в немедленном усилении - белорусский специалист разочаровался в Супряге, совсем не жаловал Назария Русина, а Артем Беседин выпал до середины мая из-за ахилла.

Заметим, что трансфер испанца не был спонтанным (Хацкевич настаивал на покупке еще летом), и было за что платить - в "Виллеме II" воспитанник мадридского "Реала" забил 47 мячей. Плюс, тот же гол, организованный против "Олимпиакоса" в плейоф Лиги Европы, только подпитал чувство уверенности - ну неужели бело-синие не прогадали?

Прогадали. Суть в том, что Соль подвержен травмам и стилистически не подходит для Премьер-лиги. Эредивизи, где ставка на контратакующий футбол фундаментальна, позволяла Франу играть на "чистых" мячах и не заморачиваться со своими недостатками. Выяснилось, что испанец не обладает достаточной скоростью, плохо идет в обыгрыш и открывается; как он собирался расцвести в чемпионате, где 90 процентов команд сидит в обороне, неизвестно. Показательно, что "Динамо" до сих пор не знает, куда пристроить Соля, и сам он "прогорел" всюду, кроме Нидерландов.

Учитывая все, в который раз напрашивается очевидный вывод: прошло столько лет, а "Динамо" так и не приобрело системность в подборе кадров. Пока "Шахтер" работал над выводом формулы (вектора, сделанного в пользу латиноамериканцев, который в конце концов принес солидные плоды), киевляне действовали на грани хаоса. Доверяешь молодежи? Приготовься терпеть. Надо результат здесь и сейчас? Обстоятельно изучи возможности футболиста и учти возможные риски. Словом, следует учесть банальные вещи, которые не новость для действительно квалифицированного менеджмента.

Выше мы упоминали Дьемерси Мбокани – его относительный успех является полностью исключением, чем правилом. "Бело-синие" пробовали найти свое место (даже позвали для этого Красникова), однако все равно наступают на одни и те же грабли. И вряд ли перестанут - Игорь Суркис с его "чуйкой" обо всем позаботится.