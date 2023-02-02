  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс в товарищеском матче разгромил болгарский клуб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс в товарищеском матче разгромил болгарский клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда Юрия Вернидуба продолжает готовиться к возобновлению сезона

Кривбасс в товарищеском матче разгромил болгарский клуб

Фото - ФК Кривбас / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Криворожский "Кривбасс" продолжает свои подготовительные сборы в Турции. Сегодня, второго февраля, команда Юрия Вернидуба провела четвертый спарринг. И впервые этой зимой криворожцы одержали победу.

Был разгромлен болгарский клуб "Септември". В первом тайме голами отличились Дмитрий Хомченовский и Роман Дебелко, а после перерыва добавили Евгений Банада, Никита Татарков и Денис Устименко.

Следующий свой спарринг "Кривбасс" проведет восьмого февраля против "Шерифа".

"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Септември" (София, Болгария) 5:0 (2:0)
Голы: Дмитрий Хомченовский, 6 (1:0). Роман Дебелко, 39 (2:0). Евгени Банада (Рифет Капич), 58 (3:0). Никита Татарков (Рифет Капич), 60 (4:0). Денис Устименко (Рифет Капич), 79 (5:0).

"Кривбасс" (Кривой Рог): Андрей Клищук (Богдан Сарнавский, 46) – Владимир Якимец (Евгений Опанасенко, 63), Виталий Вернидуб (Вячеслав Рябов, 61), Даниил Бескоровайный (Андрей Понедельник, 46), Тимур Стецьков – Максим Задерака (Тимур Кораблин, 68), Евгений Банада (Владислав Семотюк, 65), Никита Татарков (Артур Микитишин, 63), Рифет Капич (Захар Карпусь, 80), Дмитрий Хомченовский (к) (Денис Шевченко, 75) – Роман Дебелко (Денис Устименко, 46).

Запасные: Богдан Хома, Антон Циганков.

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

"Септември" (София) (стартовый сосотав): Димитар Шейтанов, Михаил Полендаков, Иван Арсов, Асен Георгиев (к), Мартин Николов, Чуич, Захари Атанасов, Димитар Костадинов, Мартин Стоянов, Мартин Петков, Симеон Александров.

Запасные: Иван Василев, Валентин Йосков, Атанас Кабов, Митко Митков, Мартин Стойчев, Константин Чешмеджиев, Йонагич, Айкут Рамадан.

Главный тренер: Светослав Петров.

По теме
yellow-arrow
С шестью нулями. Transfermarkt назвал сумму, которую Шахтер заплатил за Келси
yellow-arrow
СМИ: Трабзонспор ведет переговоры по Супряге
yellow-arrow
Беседин наконец сделал что-то хорошее, почему Забарный так дорог. Влог Роберто Моралеса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кривбас

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
02.02.2023 в 19:21
Капіч топчік
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде