Кривбасс в товарищеском матче разгромил болгарский клуб

Криворожский "Кривбасс" продолжает свои подготовительные сборы в Турции. Сегодня, второго февраля, команда Юрия Вернидуба провела четвертый спарринг. И впервые этой зимой криворожцы одержали победу.

Был разгромлен болгарский клуб "Септември". В первом тайме голами отличились Дмитрий Хомченовский и Роман Дебелко, а после перерыва добавили Евгений Банада, Никита Татарков и Денис Устименко.

Следующий свой спарринг "Кривбасс" проведет восьмого февраля против "Шерифа".

"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Септември" (София, Болгария) 5:0 (2:0)

Голы: Дмитрий Хомченовский, 6 (1:0). Роман Дебелко, 39 (2:0). Евгени Банада (Рифет Капич), 58 (3:0). Никита Татарков (Рифет Капич), 60 (4:0). Денис Устименко (Рифет Капич), 79 (5:0).

"Кривбасс" (Кривой Рог) : Андрей Клищук (Богдан Сарнавский, 46) – Владимир Якимец (Евгений Опанасенко, 63), Виталий Вернидуб (Вячеслав Рябов, 61), Даниил Бескоровайный (Андрей Понедельник, 46), Тимур Стецьков – Максим Задерака (Тимур Кораблин, 68), Евгений Банада (Владислав Семотюк, 65), Никита Татарков (Артур Микитишин, 63), Рифет Капич (Захар Карпусь, 80), Дмитрий Хомченовский (к) (Денис Шевченко, 75) – Роман Дебелко (Денис Устименко, 46).

Запасные: Богдан Хома, Антон Циганков.

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

"Септември" ( София) (стартовый сосотав) : Димитар Шейтанов, Михаил Полендаков, Иван Арсов, Асен Георгиев (к), Мартин Николов, Чуич, Захари Атанасов, Димитар Костадинов, Мартин Стоянов, Мартин Петков, Симеон Александров.

Запасные: Иван Василев, Валентин Йосков, Атанас Кабов, Митко Митков, Мартин Стойчев, Константин Чешмеджиев, Йонагич, Айкут Рамадан.

Главный тренер: Светослав Петров.