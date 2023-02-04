Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-защитник Кривбаса перешел в клуб из Армении
Иван Зотько нашел новую команду
Фото: ФК Кривбас
Украинский защитник Иван Зотько, последним клубом которого был "Кривбасс" из Кривого Рога, подписал контракт с армянским клубом - "Урарту". Об этом сообщает пресс-служба местного клуба.
Срок действия и финансовые условия контракта украинского футболиста с армянским клубом не разглашаются.
❗️ OFFICIAL STATEMENT: IVAN ZOTKO— Urartu FC (@UrartuFC) February 4, 2023
????️???? We are happy to announce Urartu Football Club has a new signing. The club signed a contract with Ukrainian defender Ivan Zotko.#UrartuFC pic.twitter.com/k8mAbxlwQf
Отметим, что за эту армянскую команду выступает достаточно большое количество украинских игроков — Вадим Парамонов, Дмитрий Хлебас и Евгений Цымбалюк.
Стоит отметить, что в составе "Кривбаса" Зотько отыграл восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Популярное сейчас
- "Их очень много". Резников объявил о рождении танковой коалиции для Украины
- Борячук может перейти в Зарю, - источник
- Мудрик сам настоял на выходе в старте против Фулхэма, несмотря на простуду
- Официально: Забарный перешел в клуб Английской Премьер-лиги
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО