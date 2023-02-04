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Экс-защитник Кривбаса перешел в клуб из Армении

Премьер-лига
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Иван Зотько нашел новую команду

Экс-защитник Кривбаса перешел в клуб из Армении

Фото: ФК Кривбас

UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник Иван Зотько, последним клубом которого был "Кривбасс" из Кривого Рога, подписал контракт с армянским клубом - "Урарту". Об этом сообщает пресс-служба местного клуба.

Срок действия и финансовые условия контракта украинского футболиста с армянским клубом не разглашаются.

Отметим, что за эту армянскую команду выступает достаточно большое количество украинских игроков — Вадим Парамонов, Дмитрий Хлебас и Евгений Цымбалюк.

Стоит отметить, что в составе "Кривбаса" Зотько отыграл восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Иван Зотько
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