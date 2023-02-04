Экс-защитник Кривбаса перешел в клуб из Армении

Украинский защитник Иван Зотько, последним клубом которого был "Кривбасс" из Кривого Рога, подписал контракт с армянским клубом - "Урарту". Об этом сообщает пресс-служба местного клуба.

Срок действия и финансовые условия контракта украинского футболиста с армянским клубом не разглашаются.

❗️ OFFICIAL STATEMENT: IVAN ZOTKO



????️???? We are happy to announce Urartu Football Club has a new signing. The club signed a contract with Ukrainian defender Ivan Zotko.#UrartuFC pic.twitter.com/k8mAbxlwQf — Urartu FC (@UrartuFC) February 4, 2023

Отметим, что за эту армянскую команду выступает достаточно большое количество украинских игроков — Вадим Парамонов, Дмитрий Хлебас и Евгений Цымбалюк.

Стоит отметить, что в составе "Кривбаса" Зотько отыграл восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.