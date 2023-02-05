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Супряга на острие. Стартовый состав Динамо на матч с Вайле
Юная команда с Сидорчуком и Караваевым
фото - ФК Динамо Київ
Киевское "Динамо" в воскресенье, 5 февраля, сыграет очередной контрольный поединок - соперником бело-синих будет лидер второго дивизиона Дании "Вайле".
Уже известен стартовый состав "Динамо" на игру. Ворота будет защищать Нещерет, в линии защиты выйдут Караваев, Попов, Дячук и Дубинчак. В опорной зоне Луческу выставляет Сидорчука и Царенко. Линию атаки сформировали Бенито, Лонвейк и Волошин, на острие с первых минут сыграет Супряга.
Начало игры в 10:00. За ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>.
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