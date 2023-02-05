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Супряга на острие. Стартовый состав Динамо на матч с Вайле

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Юная команда с Сидорчуком и Караваевым

Супряга на острие. Стартовый состав Динамо на матч с Вайле

фото - ФК Динамо Київ

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" в воскресенье, 5 февраля, сыграет очередной контрольный поединок - соперником бело-синих будет лидер второго дивизиона Дании "Вайле".

Уже известен стартовый состав "Динамо" на игру. Ворота будет защищать Нещерет, в линии защиты выйдут Караваев, Попов, Дячук и Дубинчак. В опорной зоне Луческу выставляет Сидорчука и Царенко. Линию атаки сформировали Бенито, Лонвейк и Волошин, на острие с первых минут сыграет Супряга.

Начало игры в 10:00. За ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>.

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В статье: Контрольные матчи Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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SERG DIAGER (Сумы)
05.02.2023 в 09:45
Чья супруга? Муж не умент играть, решили супругу выпустить))
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