Динамо уверенно переигрывает представителя Дании - Супряга снова забивает

Утром воскресенья, 5 февраля, киевское "Динамо" сыграло очередной контрольный поединок в рамках подготовки ко второй части сезона. На этот раз соперником стал лидер второго дивизиона Дании "Вайле".

Мирча Луческу выставил достаточно экспериментальный состав. Так, партнером Попова в центре защиты стал Дячук, рядом с Сидорчуком действовал Царенко, на левом фланге атаки вышел Волошин. Вновь место в основе получил Бенито. При отсутствии Ваната, получившего микроповреждения, на острие атаки играл Супряга.

И именно Владислав забил быстрый мяч в игре, когда на 11-й минуте отозвался на подачу Дубинчака с левого фланга. Еще до перерыва удвоить преимущество мог Лонвейк, но не попал с выгодной позиции.

На второй тайм вышли семь новых игроков, среди которых, в частности, были Яцык и Малыш. Затем Нещерета заменил Моргун, а вместо Супряги и Бенито вышли Пашко и Горбач. В таком варианте состава "Динамо" позволило "Вейле" создать несколько опасных атак, однако сравнять счет датчане не смогли. Недавний лидер юношеской команды "Динамо" Александр Яцык отличным ударом из-за пределов штрафной удвоил преимущество бело-синих. Впоследствии 18-летний Игорь Горбач мог еще и третий забить, но после выхода один на один с голкипером попал в штангу.

Это вторая победа "Динамо" на сборах. До этого киевляне дважды проиграли, однажды сыграли вничью и разгромили румынскую "Унирю".

Следующий матч "Динамо" сыграет 6 февраля с македонской "Шкендией".

Товарищеский матч

"Динамо" (Киев) - "Вайле" (Дания) 2:0

Голы: Супряга 11, Яцык 81

Состав "Динамо" в первом тайме: Нещерет – Караваев, Попов, Дячук, Дубинчак – Сидорчук, Царенко – Бенито, Лонвейк, Волошин – Супряга

Состав "Динамо" во втором тайме: Нещерет (Моргун 61) – Малыш, Сирота, Бурда, Вивчаренко – Андриевский, Яцык – Бенито (Горбач 61), Гармаш, Кабаев – Супряга (Пашко 61)