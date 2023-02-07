Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Львов - Вечиста: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Львовяне против команды четвертой лиги Польши
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
ФК "Львов" проводит интересную трансферную кампанию, однако результатов в спаррингах это еще не приносит: сейчас у подопечных Олега Дулуба две безголевые ничьи. Сегодня "сине-золотые львы" проверят свои силы на фоне команды из четвертой лиги Польши.
Контрольный матч
7 февраля. Начало в 16:00
ФК "Львов" (Украина) - "Вечиста" (Польша)
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гармаш еще до возобновления сезона может покинуть Динамо, - источник
- Дело АПЛ против Манчестер Сити: более 100 нарушений и возможное исключение из лиги
- Российские власти дали приказ подготовить все бомбоубежища на территории РФ
- Третья подряд победа Динамо, во вторник сыграют оба Металлиста. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн