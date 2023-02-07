Львов - Вечиста: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

ФК "Львов" проводит интересную трансферную кампанию, однако результатов в спаррингах это еще не приносит: сейчас у подопечных Олега Дулуба две безголевые ничьи. Сегодня "сине-золотые львы" проверят свои силы на фоне команды из четвертой лиги Польши.

Контрольный матч

7 февраля. Начало в 16:00

ФК "Львов" (Украина) - "Вечиста" (Польша)