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Львов - Вечиста: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Львовяне против команды четвертой лиги Польши

Львов - Вечиста: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

ФК "Львов" проводит интересную трансферную кампанию, однако результатов в спаррингах это еще не приносит: сейчас у подопечных Олега Дулуба две безголевые ничьи. Сегодня "сине-золотые львы" проверят свои силы на фоне команды из четвертой лиги Польши.

Контрольный матч
7 февраля. Начало в 16:00
ФК "Львов" (Украина) - "Вечиста" (Польша)

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В статье: ФК Львов
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