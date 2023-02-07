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Днепр-1 - Ауда: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(2 голосов)

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Днепр-1 - Ауда: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Днепряне" больше не объявляли спарринг-партнеров этой зимой, поэтому делаем вывод, что эта игра будет для команды Александра Кучера крайней на сборах в преддверии старта в раунде плей-офф Лиги конференций. В целом, для днепрян это уже восьмая товарищеская игра этой зимой. Три последних из них удалось не проиграть. "Ауда" в предыдущем чемпионате Латвии стала пяткой, отстав от еврокубковой зоны на 25 очков.

Контрольный матч
7 февраля. Начало в 16:00
"Днепр-1" (Украина) - "Ауда" (Кекава, Латвия)

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В статье: СК Днепр-1 Ауда (Кекава)
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Комментарии (1)
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vismut (Запорожье)
07.02.2023 в 16:23
Скучно
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