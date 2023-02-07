Днепр-1 - Ауда: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Днепряне" больше не объявляли спарринг-партнеров этой зимой, поэтому делаем вывод, что эта игра будет для команды Александра Кучера крайней на сборах в преддверии старта в раунде плей-офф Лиги конференций. В целом, для днепрян это уже восьмая товарищеская игра этой зимой. Три последних из них удалось не проиграть. "Ауда" в предыдущем чемпионате Латвии стала пяткой, отстав от еврокубковой зоны на 25 очков.

Контрольный матч

7 февраля. Начало в 16:00

"Днепр-1" (Украина) - "Ауда" (Кекава, Латвия)