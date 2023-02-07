Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 - Ауда: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Впереди Лига конференций
Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий
"Днепряне" больше не объявляли спарринг-партнеров этой зимой, поэтому делаем вывод, что эта игра будет для команды Александра Кучера крайней на сборах в преддверии старта в раунде плей-офф Лиги конференций. В целом, для днепрян это уже восьмая товарищеская игра этой зимой. Три последних из них удалось не проиграть. "Ауда" в предыдущем чемпионате Латвии стала пяткой, отстав от еврокубковой зоны на 25 очков.
Контрольный матч
7 февраля. Начало в 16:00
"Днепр-1" (Украина) - "Ауда" (Кекава, Латвия)
Популярное сейчас
- РФ вывела все ракетоносители с Черного моря – в ОК Юг объяснили причину
- УАФ обратилась к испанской футбольной федерации по поводу инцидента с Зозулей
- СБУ разоблачила, что компании жены Медведчука финансировали российскую гвардию и мвд рф
- Днепр-1 избавился от звездного легионера
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО