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"Не знаю, какая ситуация в Украине", - румынский форвард Параскив отказался перейти в Динамо
Парень играет за Германнштадт
фото из свободных источников
Румынский форвард "Германнштадта" Даниэль Параскив, которым интересовалось киевское "
"Конечно, когда услышал про интерес "Динамо" и Мирчи Луческу, очень обрадовался. Но потом проанализировал, не знаю, какая там ситуация. Не хотел бы переходить, чтобы потом беспокоиться о себе и семье. Должен думать о людях рядом со мной, чтобы они тоже были в порядке, а не только я со спортивной и финансовой точки зрения.
Потому принять решение было довольно сложно. Думал не принимать предложение. Это особый контекст, не хочу рисковать определенными вещами. Это одно из самых больших достижений в моей карьере, когда меня хочет подписать один из самых выдающихся тренеров в истории", - сказал Параскив для Fotbal Club.
Digi Sport сообщает, что "Динамо" предлагало "Германнштадту" 1,2 млн евро плюс бонусы.
В текущем сезоне 23-летний футболист отличился 10 голами и 3 ассистами в 24 матчах местного чемпионата. На счету Параскива уже есть один матч и гол в составе сборной Румынии.
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