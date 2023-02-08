  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Не знаю, какая ситуация в Украине", - румынский форвард Параскив отказался перейти в Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Не знаю, какая ситуация в Украине", - румынский форвард Параскив отказался перейти в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Парень играет за Германнштадт

"Не знаю, какая ситуация в Украине", - румынский форвард Параскив отказался перейти в Динамо

фото из свободных источников

Новина українською

Румынский форвард "Германнштадта" Даниэль Параскив, которым интересовалось киевское "Динамо", рассказал почему он отказался перейти в киевский клуб.

"Конечно, когда услышал про интерес "Динамо" и Мирчи Луческу, очень обрадовался. Но потом проанализировал, не знаю, какая там ситуация. Не хотел бы переходить, чтобы потом беспокоиться о себе и семье. Должен думать о людях рядом со мной, чтобы они тоже были в порядке, а не только я со спортивной и финансовой точки зрения.

Потому принять решение было довольно сложно. Думал не принимать предложение. Это особый контекст, не хочу рисковать определенными вещами. Это одно из самых больших достижений в моей карьере, когда меня хочет подписать один из самых выдающихся тренеров в истории", - сказал Параскив для Fotbal Club.

Digi Sport сообщает, что "Динамо" предлагало "Германнштадту" 1,2 млн евро плюс бонусы.

В текущем сезоне 23-летний футболист отличился 10 голами и 3 ассистами в 24 матчах местного чемпионата. На счету Параскива уже есть один матч и гол в составе сборной Румынии.

По теме
yellow-arrow
Канадец покинул Черноморец, Львов арендовал защитника Динамо. Все трансферы УПЛ
yellow-arrow
Девятка от Степаненко, дубль от Траоре. Видео голов и обзор матча Шахтер - Сараево 4:0
yellow-arrow
Шахтер и Днепр-1 завершили сборы. Таблица спаррингов клубов УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Digi Sport

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде