"Не знаю, какая ситуация в Украине", - румынский форвард Параскив отказался перейти в Динамо

Румынский форвард "Германнштадта" Даниэль Параскив, которым интересовалось киевское " Динамо ", рассказал почему он отказался перейти в киевский клуб.

"Конечно, когда услышал про интерес "Динамо" и Мирчи Луческу, очень обрадовался. Но потом проанализировал, не знаю, какая там ситуация. Не хотел бы переходить, чтобы потом беспокоиться о себе и семье. Должен думать о людях рядом со мной, чтобы они тоже были в порядке, а не только я со спортивной и финансовой точки зрения.

Потому принять решение было довольно сложно. Думал не принимать предложение. Это особый контекст, не хочу рисковать определенными вещами. Это одно из самых больших достижений в моей карьере, когда меня хочет подписать один из самых выдающихся тренеров в истории", - сказал Параскив для Fotbal Club.