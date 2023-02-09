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Александрия - Тобол: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Против команд из Казахстана наши клубы играют регулярно

Александрия - Тобол: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

фото - ФК Олександрія

UA-Футбол
Новина українською

Команда Руслана Ротаня этой зимой провела уже пять спаррингов. Один из них удалось выиграть, еще один завершился вничью, а в трех других арбитры фиксировали победы соперников "Александрии". Казахстанцы традиционный соперник для украинских команд на сборах. Во время текущего антракта с ними уже играли "Днепр-1", "Металлист 1925", "Ворскла" и "Черноморец". Также запланировали спарринги "Ингулец", "Минай", "Кривбасс" и "Колос".

Контрольный матч
9 февраля. Начало в 16:30
"Александрия" (Украина) - "Тобол" (Костанай, Казахстан)

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В статье: ФК Александрия Тобол (Костанай)
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