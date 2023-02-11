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Вояж из Мюнхена. Бущан и Леднев вернулись в расположение Динамо

Премьер-лига
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Футболисты успешно прооперированы

Вояж из Мюнхена. Бущан и Леднев вернулись в расположение Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Георгий Бущан и Богдан Леднев вернулись в расположение киевского "Динамо", которое проходит сборы в Турции, после перенесенных операций в Мюнхене. Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

По официальный информации, футболисты успешно прооперированы в Германии. Дальнейшую реабилитацию будут проходить рядом с партнерами по команде.

Напомним, у Леднева был диагностирован перелом голени, а Бущану была удалена межпозвонковая грыжа. Восстановление полузащитника займет от двух до трех месяцев, а голкипер должен вернуться на поле ориентировочно через шесть недель.

Ранее сообщалось, что "Динамо" уверенно разобралось с представителем Северной Македонии - "Силексом" в контрольном матче на сборах в Турции.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев) Богдан Леднев
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