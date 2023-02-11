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Вояж из Мюнхена. Бущан и Леднев вернулись в расположение Динамо
Футболисты успешно прооперированы
Фото: ФК Динамо Киев
Георгий Бущан и Богдан Леднев вернулись в расположение киевского "Динамо", которое проходит сборы в Турции, после перенесенных операций в Мюнхене. Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.
По официальный информации, футболисты успешно прооперированы в Германии. Дальнейшую реабилитацию будут проходить рядом с партнерами по команде.
Напомним, у Леднева был диагностирован перелом голени, а Бущану была удалена межпозвонковая грыжа. Восстановление полузащитника займет от двух до трех месяцев, а голкипер должен вернуться на поле ориентировочно через шесть недель.
Ранее сообщалось, что "Динамо"
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