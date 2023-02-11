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Динамо благодаря хет-трику Караваева переигрывает Силекс
Уверенная победа украинцев
Фото: ФК Динамо
В контрольном матче встречались "Динамо" и "Силекс" из Северной Македонии. Киевляне три предыдущих игры выиграли, поэтому к этому противостоянию подходили в хорошем настроении.
Прошлый сезон "Силекс" провел во Второй лиге, однако, одержав победу в своем дивизионе, вернулся в Первую македонскую лигу. Первую часть текущего сезона команда завершила на пятой строчке турнирной таблицы.
В первом тайме украинцы доминировали. Игровое преимущество воплотилось в три забитых мяча. Хет-трик в свой актив записал Александр Караваев. Один из мячей Александр забил с пенальти. Футболисты "Силекса" до перерыва не впечатлили. Работы у Нещерета и наших защитников не было.
Во втором тайме киевляне продолжали играть первым номером, но голевых моментов было мало. В середине второго тайма Мирча Луческу обновил состав команды. В конце встречи окончательный результат в матче установил Антон Царенко – 4:0.
Контрольный матч
"Динамо" (Украина) - "Силекс" (Северная Македония) 4:0
Голы: Караваев (21, 30, 44, пен), Царенко (89)
"Динамо" (стартовый состав): Нещерет - Вивчаренко, Попов, Сирота, Малыш, Сидорчук, Шепелев, Лонвейк, Караваев, Кабаев, Гармаш
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