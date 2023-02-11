Стал одноклубником Кулача. Минай продал полузащитника в Азербайджан

Закарпатский "Минай" продал своего полузащитника Эльдара Кулиева в клуб чемпионата Азербайджана - "Зиру". Об этом сообщает пресс служба местного клуба.

По официальным данным, контракт украинца с азербайджанским клубом подписан на 3.5 года. По информации портала Transfermarkt, Кулиев обошелся "Зире" в 100 тысяч евро.

Стоит отметить, что Кулиев является воспитанником "Шахтера". За "Минай" футболист молодежной сборной Украины выступал с лета 2021 года.