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Стал одноклубником Кулача. Минай продал полузащитника в Азербайджан

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинцев в "Зире" стало больше

Стал одноклубником Кулача. Минай продал полузащитника в Азербайджан

Фото: ФК Минай

UA-Футбол
Новина українською

Закарпатский "Минай" продал своего полузащитника Эльдара Кулиева в клуб чемпионата Азербайджана - "Зиру". Об этом сообщает пресс служба местного клуба.

По официальным данным, контракт украинца с азербайджанским клубом подписан на 3.5 года. По информации портала Transfermarkt, Кулиев обошелся "Зире" в 100 тысяч евро.

Стоит отметить, что Кулиев является воспитанником "Шахтера". За "Минай" футболист молодежной сборной Украины выступал с лета 2021 года.

Напомним, в составы "Зиры" уже выступает украинец - экс-форвард "Динамо Владислав Кулач.

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В статье: ФК Минай Зиря
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