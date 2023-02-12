Давний фанат киевлян. Усик присутствовал на товарищеском матче Динамо в Турции

Украинский боксер, обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик посетил вчерашний товарищеский матч "Динамо" против "Силекса".

В перерыве матча президент киевлян Игорь Суркис подарил Усику футболку киевлян. Александр в разговоре с Суркисом вспомнил, что его папа в детстве в Крыму водил на стадион на игру "Динамо". Также боксер признался, что он является давним поклонником “бело-синих”.

Спортсмен посмотрел весь матч, а во втором тайме встретился на трибунах с Георгием Бущаном, который восстанавливается после операции.