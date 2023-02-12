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Давний фанат киевлян. Усик присутствовал на товарищеском матче Динамо в Турции

Премьер-лига
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Встретился с травмированным Бущаном

Давний фанат киевлян. Усик присутствовал на товарищеском матче Динамо в Турции

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

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Украинский боксер, обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик посетил вчерашний товарищеский матч "Динамо" против "Силекса".

В перерыве матча президент киевлян Игорь Суркис подарил Усику футболку киевлян. Александр в разговоре с Суркисом вспомнил, что его папа в детстве в Крыму водил на стадион на игру "Динамо". Также боксер признался, что он является давним поклонником “бело-синих”.

Давний фанат киевлян. Усик присутствовал на товарищеском матче Динамо в Турции - изображение 1

Спортсмен посмотрел весь матч, а во втором тайме встретился на трибунах с Георгием Бущаном, который восстанавливается после операции.

Давний фанат киевлян. Усик присутствовал на товарищеском матче Динамо в Турции - изображение 2
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В статье: Игорь Суркис Георгий Бущан Динамо (Киев) Александр Усик
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