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Давний фанат киевлян. Усик присутствовал на товарищеском матче Динамо в Турции
Встретился с травмированным Бущаном
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Украинский боксер, обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик посетил вчерашний товарищеский матч "Динамо" против "Силекса".
В перерыве матча президент киевлян Игорь Суркис подарил Усику футболку киевлян. Александр в разговоре с Суркисом вспомнил, что его папа в детстве в Крыму водил на стадион на игру "Динамо". Также боксер признался, что он является давним поклонником “бело-синих”.
Спортсмен посмотрел весь матч, а во втором тайме встретился на трибунах с Георгием Бущаном, который восстанавливается после операции.
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