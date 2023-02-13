Александрия проиграла в спарринге армянскому клубу

В понедельник, 13 февраля "Александрия" на учебно-тренировочном сборе в Турции провела товарищеский поединок с армянским клубом "Пюник". Команда Руслана Ротаня проиграла, не сумев ничем ответить. Единственный гол был забит соперником в начале первого тайма.

Отметим, что "горожане" сегодня запланировали еще один спарринг. В 16:00 "Александрия" встретится с грузинской "Дилой". UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.

Контрольный матч

"Александрия" – "Пюник 0:1

Гол: Дашян, 12