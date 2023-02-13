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Александрия проиграла в спарринге армянскому клубу
Единственный гол был забит в начале игре
Фото: ФК Олександрія
В понедельник, 13 февраля "Александрия" на учебно-тренировочном сборе в Турции провела товарищеский поединок с армянским клубом "Пюник". Команда Руслана Ротаня проиграла, не сумев ничем ответить. Единственный гол был забит соперником в начале первого тайма.
Отметим, что "горожане" сегодня запланировали еще один спарринг. В 16:00 "Александрия" встретится с грузинской "Дилой". UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.
Контрольный матч
"Александрия" – "Пюник 0:1
Гол: Дашян, 12
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