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Александрия проиграла в спарринге армянскому клубу

Премьер-лига
(1 голосов)

Единственный гол был забит в начале игре

Александрия проиграла в спарринге армянскому клубу

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

В понедельник, 13 февраля "Александрия" на учебно-тренировочном сборе в Турции провела товарищеский поединок с армянским клубом "Пюник". Команда Руслана Ротаня проиграла, не сумев ничем ответить. Единственный гол был забит соперником в начале первого тайма.

Отметим, что "горожане" сегодня запланировали еще один спарринг. В 16:00 "Александрия" встретится с грузинской "Дилой". UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.

Контрольный матч

"Александрия" – "Пюник 0:1

Гол: Дашян, 12

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В статье: ФК Александрия Пюник (Ереван)
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