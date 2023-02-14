Известно, кто из игроков Миная принимал самое активное участие в драке с россиянами

Утром вторника, 14-го февраля, стало известно о драке игроков закарпатского "Миная" с представителями российского "Шинника". Столкновение возникло на фоне неприятия украинцами позиции россиян относительно войны в Украине.

Стало известно, кто из игроков "Миная" принимал самое активное участие в драке. Это был Даниил Колесник, который, помимо прочего, по одной из версий, вступился за уборщицу гостиницы, в отношении которой неадекватно вели себя россияне. Среди тех, кто первым вступил в драку, были также Олег Вишневский и Дмитрий Немчанинов.

Отметим, что Немчанинов в 2017-2018 годах выступал за российский клуб "Крылья Советов".

"Минай" на своих официальных ресурсах готовит пресс-релиз по поводу происшествия.