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Известно, кто из игроков Миная принимал самое активное участие в драке с россиянами
У одного из них есть опыт выступлений в чемпионате России
Фото: Александр Приходько
Утром вторника, 14-го февраля, стало известно о драке игроков закарпатского "Миная" с представителями российского "Шинника". Столкновение возникло на фоне неприятия украинцами позиции россиян относительно войны в Украине.
Стало известно, кто из игроков "Миная" принимал самое активное участие в драке. Это был Даниил Колесник, который, помимо прочего, по одной из версий, вступился за уборщицу гостиницы, в отношении которой неадекватно вели себя россияне. Среди тех, кто первым вступил в драку, были также Олег Вишневский и Дмитрий Немчанинов.
Отметим, что Немчанинов в 2017-2018 годах выступал за российский клуб "Крылья Советов".
"Минай" на своих официальных ресурсах готовит пресс-релиз по поводу происшествия.
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