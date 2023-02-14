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Пресс-атташе Миная: В результате драки никто из минайцев не травмировался

Премьер-лига
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Не могли просто стоять после криков россиян "Слава России"

Пресс-атташе Миная: В результате драки никто из минайцев не травмировался

Фото - ФК Минай / автор невідомий

Новина українською

Пресс-атташе "Миная" Александр Костюк рассказал о драке с футболистами российского "Шинника", которая произошла в отеле на сборе в Турции.

"Я общался с руководителем гостиницы. Сказал ему: "Это ваша ошибка, как вы могли поселить россиян, граждан страны террориста, с нами?". Он пытался "уйти" от разговора. Наше требование было, чтобы россиян не было в отеле. Мы предупреждали об этом организатора сборов. Они заверили нас, что такого не будет, а теперь они говорят, что этот отель поселил у себя, без ведома организаторов, российскую команду. Россияне заселились 12 числа.

Мы узнали об этом, когда пришли на обед, проходили мимо столов и на одном из них увидели эмблему "Шинника". Мы в администрацию, требовать их выселить, а их просто переселили в другой угол.

Он [русский игрок] просил ее [работницу отеля] обращаться к нему на русском. Наш игрок, который был там, обратился к россиянину — "выходи, мы тебе объясним по-русски". Он вышел, позвал еще игроков. Драки не было ни в холле, ни в лифте. Все было у них на этаже. Когда лифт закрывался, они начали кричать "Поднимайтесь к нам, мы вам сейчас покажем", оттуда стали раздаваться крики "слава России". Мы не могли просто стоять в ответ на это.

Драка "команда на команду" началась уже на этаже, где находились россияне. В результате нее никто из минайцев не травмировался", — сказал Костюк.

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В статье: Шинник (Ярославль) ФК Минай
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Источник:
Суспільне

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