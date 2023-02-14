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Драка между игроками Миная и Шинника происходила под песню "Допоможе ЗСУ". Россиян выселят из отеля

Премьер-лига
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Драка между игроками Миная и Шинника происходила под песню "Допоможе ЗСУ". Россиян выселят из отеля

Фото: ФК Минай

Новина українською

В турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между футболистами закарпатского "Миная" и российского "Шинника" из Ярославля. Инцидент случился вчера, 13 февраля, в результате чего у некоторых россиян подозрение на перелом.

Теперь же появились новые детали столкновения. Журналист Роман Бебех в своем Telegram-канале пишет, что во время поселения "Минай" поставил организатором условие, чтобы в гостинице не было ни одной российской команды, но после землетрясения возникли проблемы с отелями. Поэтому "Шинник" заселили в место, где был закарпатский клуб.

Утверждается, что один из футболистов "Миная" сделал замечание россиянину, который в состоянии алкогольного опьянения некорректно себя вел по отношению к персоналу гостиницы. Игрок "Шинника" не стал извиняться, после чего его побил украинец.

Затем россиянин привел одноклубников разбираться к представителям "Миная". Этот разговор также привел к драке, завершившейся победой закарпатцев. Столкновение проходило под музыку "Допоможе ЗСУ". Утром в отеле на лице россиян были видны следы вчерашнего боя.

По свежим данным, в ближайшее время футболисты "Шинника" будут выселены из турецкого отеля. Они срочно сняли экипировку и собираются эвакуироваться, пока "Минай" тренируется.

Имена участников конфликта пока не раскрываются.

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В статье: Шинник (Ярославль) ФК Минай война с россией
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Источник:
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Комментарии (3)
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ALEX777CHAPMAN (Кропивницький)
14.02.2023 в 12:52
ой не можу..надавали закарпатці мерзенним рашистам аж до ярославля на болота тягнутимуться побиті ватні туші
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NoSoyEspanol (Alicante)
14.02.2023 в 12:36
Стало зрозуміло, що Сєля робив в Мінає ))))
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Дон Купер (Хмельницький)
14.02.2023 в 12:57
Ватний кормілєц, навіть якби там був, підтримав би мокшанців. Сумно, але воно таке..
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