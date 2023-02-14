Драка между игроками Миная и Шинника происходила под песню "Допоможе ЗСУ". Россиян выселят из отеля

В турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между футболистами закарпатского "Миная" и российского "Шинника" из Ярославля. Инцидент случился вчера, 13 февраля, в результате чего у некоторых россиян подозрение на перелом.

Теперь же появились новые детали столкновения. Журналист Роман Бебех в своем Telegram-канале пишет, что во время поселения "Минай" поставил организатором условие, чтобы в гостинице не было ни одной российской команды, но после землетрясения возникли проблемы с отелями. Поэтому "Шинник" заселили в место, где был закарпатский клуб.

Утверждается, что один из футболистов "Миная" сделал замечание россиянину, который в состоянии алкогольного опьянения некорректно себя вел по отношению к персоналу гостиницы. Игрок "Шинника" не стал извиняться, после чего его побил украинец.

Затем россиянин привел одноклубников разбираться к представителям "Миная". Этот разговор также привел к драке, завершившейся победой закарпатцев. Столкновение проходило под музыку "Допоможе ЗСУ". Утром в отеле на лице россиян были видны следы вчерашнего боя.

По свежим данным, в ближайшее время футболисты "Шинника" будут выселены из турецкого отеля. Они срочно сняли экипировку и собираются эвакуироваться, пока "Минай" тренируется.

Имена участников конфликта пока не раскрываются.