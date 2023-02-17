Динамо интересуется тремя 19-летними игроками Руха

"Динамо" проявляет интерес к трем футболистам " Руха ", сообщает "ТаТоТаке".

Есть информация, что это 19-летние опорный хавбек Марко Сапуга и защитник Виталий Роман.

Третий – один из центральных защитников: либо 19-летний Богдан Слюбик либо 20-летний Денис Слюсар.

Также источник отмечает, что так как между владельцами клубов дружеские отношения, можно ожидать, что летом кто-то из этих игроков с большой долей вероятности окажется в киевском клубе.