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Динамо интересуется тремя 19-летними игроками Руха
Учитывая отношения президентов клубов, переход вполне вероятен
fcrukh.com
"Динамо" проявляет интерес к трем футболистам "
Есть информация, что это 19-летние опорный хавбек Марко Сапуга и защитник Виталий Роман.
Третий – один из центральных защитников: либо 19-летний Богдан Слюбик либо 20-летний Денис Слюсар.
Также источник отмечает, что так как между владельцами клубов дружеские отношения, можно ожидать, что летом кто-то из этих игроков с большой долей вероятности окажется в киевском клубе.
Интересно, что не так давно СМИ писали о том, что
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