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Динамо интересуется тремя 19-летними игроками Руха

Премьер-лига
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Учитывая отношения президентов клубов, переход вполне вероятен

Динамо интересуется тремя 19-летними игроками Руха

fcrukh.com

Новина українською

"Динамо" проявляет интерес к трем футболистам "Руха", сообщает "ТаТоТаке".

Есть информация, что это 19-летние опорный хавбек Марко Сапуга и защитник Виталий Роман.

Третий – один из центральных защитников: либо 19-летний Богдан Слюбик либо 20-летний Денис Слюсар.

Также источник отмечает, что так как между владельцами клубов дружеские отношения, можно ожидать, что летом кто-то из этих игроков с большой долей вероятности окажется в киевском клубе.

Интересно, что не так давно СМИ писали о том, что Сапугой интересовался "Шахтер", подыскивая потенциальную замену Тарасу Степаненко, но тогда львовский клуб запросил за молодого игрока 6 млн евро.

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов) Марко Сапуга Богдан Слюбик
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