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Журналист: Шахтер хочет хавбека Руха. Рух хочет 6 миллионов
Нужен ли горнякам Сапуга за такие деньги?
Фото: ФК Рух
Украинский журналист Игорь Цыганык подтвердил информацию о том, что "
"Я знаю, что "Шахтер" хотел еще летом Марка Сапугу. Но там, кажется, "Рух" хотел 6 миллионов за этого футболиста.
Если "Шахтер" захочет заплатить эти деньги за футболиста, он будет в донецком клубе. Возможно, договорятся за меньшие деньги, но я сомневаюсь, что руководство "Руха" захочет меньше. Висит ценник – заплатите.
Уместно ли платить такие деньги за футболиста "Шахтеру", который находится в достаточно сложных финансовых условиях, я не уверен. Но да, "Шахтер" хочет этого футболиста, они пытались и получили 6 миллионов цену", - сказал Цыганык.
Напомним, что известный статистический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тысяч евро.
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