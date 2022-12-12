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Журналист: Шахтер хочет хавбека Руха. Рух хочет 6 миллионов

Премьер-лига
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Нужен ли горнякам Сапуга за такие деньги?

Журналист: Шахтер хочет хавбека Руха. Рух хочет 6 миллионов

Фото: ФК Рух

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык подтвердил информацию о том, что "Шахтер" проявлял интерес к 19-летнему игроку "Руха" Марку Сапуге, в котором "горняки" видят долговременную замену Тарасу Степаненко.

"Я знаю, что "Шахтер" хотел еще летом Марка Сапугу. Но там, кажется, "Рух" хотел 6 миллионов за этого футболиста.

Если "Шахтер" захочет заплатить эти деньги за футболиста, он будет в донецком клубе. Возможно, договорятся за меньшие деньги, но я сомневаюсь, что руководство "Руха" захочет меньше. Висит ценник – заплатите.

Уместно ли платить такие деньги за футболиста "Шахтеру", который находится в достаточно сложных финансовых условиях, я не уверен. Но да, "Шахтер" хочет этого футболиста, они пытались и получили 6 миллионов цену", - сказал Цыганык.

Напомним, что известный статистический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тысяч евро.

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В статье: Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Марко Сапуга
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Источник:
Football Hub

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