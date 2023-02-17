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Верес в рамках Winter Cup 2023 обыграл Левадию. Победитель турнира определится в субботу
Верес закончил турнир с 5 очками
nkveres.com
17 февраля "
Подопечные Вирта уверенно обыграли эстонцев со счетом 3:1.
Таким образом, "Верес" финишировал с 5 очками в турнире Winter Cup 2023. Левадия завершила соревнования на последнем месте (1 балл).
Ну и победитель турнира будет определен в субботу, 18 февраля, в матче между "Полесьем" и "Ворсклой".
"Верес" – "Левадия" (Таллин, Эстония) 3:1
Голы: Шестаков, 27, Кучеров, 37 (пен), Дахновский, 51 – Фелисио, 35 (пен)
"Верес": Коркодим – Г.Пасич, Хондак (Савчук, 46), Вовченко, В.Шарай (Квасный, 68), Кучеров (Тишининов, 46), Шух (Клец, 46), Близниченко (Гагун, 68), Лебеденко, Дахновский, М .Шестаков (Поворознюк, 78).
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