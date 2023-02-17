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Верес в рамках Winter Cup 2023 обыграл Левадию. Победитель турнира определится в субботу

Премьер-лига
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Верес закончил турнир с 5 очками

Верес в рамках Winter Cup 2023 обыграл Левадию. Победитель турнира определится в субботу

nkveres.com

Новина українською

17 февраля "Верес" в Турции провел свой матч 3-го тура турнира Winter Cup 2023 с эстонской "Левадией".

Подопечные Вирта уверенно обыграли эстонцев со счетом 3:1.

Таким образом, "Верес" финишировал с 5 очками в турнире Winter Cup 2023. Левадия завершила соревнования на последнем месте (1 балл).

Ну и победитель турнира будет определен в субботу, 18 февраля, в матче между "Полесьем" и "Ворсклой".

"Верес" – "Левадия" (Таллин, Эстония) 3:1

Голы: Шестаков, 27, Кучеров, 37 (пен), Дахновский, 51 – Фелисио, 35 (пен)

"Верес": Коркодим – Г.Пасич, Хондак (Савчук, 46), Вовченко, В.Шарай (Квасный, 68), Кучеров (Тишининов, 46), Шух (Клец, 46), Близниченко (Гагун, 68), Лебеденко, Дахновский, М .Шестаков (Поворознюк, 78).

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В статье: Верес (Ровно) ФКИ Левадия (Таллинн)
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