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Львов попрощался с голкипером Пономаренко

Премьер-лига
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Стороны расторгли соглашение по взаимному согласию

Львов попрощался с голкипером Пономаренко

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь Иван Пономаренко покинул ФК "Львов". Стороны решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Известно, что Пономаренко присоединился к "Львову" в январе 2022 года. За это время 24-летний голкипер провел в составе команды четыре матча во всех турнирах.

Ранее также выступал за "Буковину", "Днепр" и таджикский "ЦСКА-Памир". В 2019 году жил в оккупированном Россией Крыму, где играл за команды "Крымтеплица-2" и "Уютное".

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В статье: ФК Львов Иван Пономаренко
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Источник:
Сайт ФК "Львів"

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