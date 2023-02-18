Львов попрощался с голкипером Пономаренко

Вратарь Иван Пономаренко покинул ФК "Львов". Стороны решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Известно, что Пономаренко присоединился к "Львову" в январе 2022 года. За это время 24-летний голкипер провел в составе команды четыре матча во всех турнирах.

Ранее также выступал за "Буковину", "Днепр" и таджикский "ЦСКА-Памир". В 2019 году жил в оккупированном Россией Крыму, где играл за команды "Крымтеплица-2" и "Уютное".