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Черноморец подписал экс-хавбека Александрии
Не подошел Ротаню, но подошел Григорчуку
chornomorets.football
"Черноморец" объявил о подписании контракта с экс-полузащитником "
Условия и сроки соглашения неизвестны.
Ранее СМИ сообщали, что хавбек покинет "Александрию" на правах свободного агента, так как не вписывается в игровую концепцию Руслана Ротаня.
27-летний Демченко в текущем сезоне отыграл за "горожан" 13 поединков, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
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Источник:ТГ-канал Черноморца
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21.02.2023 в 16:46
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