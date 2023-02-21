Черноморец подписал экс-хавбека Александрии

"Черноморец" объявил о подписании контракта с экс-полузащитником " Александрии " Александром Демченко.

Условия и сроки соглашения неизвестны.

Ранее СМИ сообщали, что хавбек покинет "Александрию" на правах свободного агента, так как не вписывается в игровую концепцию Руслана Ротаня.

27-летний Демченко в текущем сезоне отыграл за "горожан" 13 поединков, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.