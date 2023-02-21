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Черноморец подписал экс-хавбека Александрии

Премьер-лига
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(2 голосов)

Не подошел Ротаню, но подошел Григорчуку

Черноморец подписал экс-хавбека Александрии

chornomorets.football

Новина українською

"Черноморец" объявил о подписании контракта с экс-полузащитником "Александрии" Александром Демченко.

Условия и сроки соглашения неизвестны.

Ранее СМИ сообщали, что хавбек покинет "Александрию" на правах свободного агента, так как не вписывается в игровую концепцию Руслана Ротаня.

27-летний Демченко в текущем сезоне отыграл за "горожан" 13 поединков, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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В статье: Черноморец (Одесса) ФК Александрия
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taypos
21.02.2023 в 16:46
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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