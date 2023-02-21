Клищук: Кривбасс - сильный амбициозный клуб. О новом контракте долго не раздумывал

Голкипер "Кривбасса" Андрей Клищук поделился впечатлениями от подписания нового соглашения с клубом , а также дал оценку готовности команды к весенней части сезона.

– Андрей, насколько быстро все происходило? Ведь, знаем, переговоры не такая простая вещь.

– Можно сказать, довольно быстро. Даже не раздумывал. "Кривбасс" – сильный амбициозный клуб, создающий классные условия для работы и развития. Тем более, здесь работает Юрий Вернидуб, высококвалифицированный тренер, с которым очень интересно работать. Поэтому очень рад, что продлил соглашение с "Кривбассом".

– Зимние сборы подходят к завершению. Какого "Кривбасса" нам ждать в весенней части сезона?

– Однозначно сильнее. Все ожидаем новых побед: как наших, так и Украины над рашистами. Настроены радовать криворожских болельщиков хорошей игрой и результатом.

– Если подвести итоги турецкого этапа сбора…

– Хороший плодотворный сбор. Хорошие матчи против сильных соперников. Полагаю, тренеры получили много полезной информации для себя. С нетерпением ждем возобновления чемпионата и первых матчей.