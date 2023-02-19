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Кривбасс продлил контракты с двумя игроками

Премьер-лига
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С обоими срок новых соглашений увеличился на один год

Кривбасс продлил контракты с двумя игроками

Офіційний сайт Кривбасу/Автор невідомий

Новина українською

Криворожский "Кривбасс" продлил сроки действия контрактов нападающего Романа Дебелко и голкипера Андрея Клищука. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.

Оба поставили подписями под соглашениями, которые будут действующими до 2024 года. Предыдущие контракты завершались в конце этого сезона.

Дебелко играет за “Кривбасс” с лета 2021-го года. В составе криворожцев он провел 30 матчей, отличившись 10-ю голами. В частности, в этом сезоне на его счету четыре забитых мяча в УПЛ в 11 поединках.

Клищук – резервный голкипер команды Вернидуба. Он присоединился к “Кривбассу” летом прошлого года и провел с того времени два матча, пропустив один гол.

Отметим, что “Кривбасс” после осенней части чемпионата занимает восьмое место в УПЛ. Первый официальный матч этого года криворожцы проведут 3 марта против "Колоса".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Роман Дебелко Андрей Клищук
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