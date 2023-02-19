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Кривбасс продлил контракты с двумя игроками
С обоими срок новых соглашений увеличился на один год
Офіційний сайт Кривбасу/Автор невідомий
Криворожский "Кривбасс" продлил сроки действия контрактов нападающего Романа Дебелко и голкипера Андрея Клищука. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.
Оба поставили подписями под соглашениями, которые будут действующими до 2024 года. Предыдущие контракты завершались в конце этого сезона.
Дебелко играет за “Кривбасс” с лета 2021-го года. В составе криворожцев он провел 30 матчей, отличившись 10-ю голами. В частности, в этом сезоне на его счету четыре забитых мяча в УПЛ в 11 поединках.
Клищук – резервный голкипер команды Вернидуба. Он присоединился к “Кривбассу” летом прошлого года и провел с того времени два матча, пропустив один гол.
Отметим, что “Кривбасс” после осенней части чемпионата занимает восьмое место в УПЛ. Первый официальный матч этого года криворожцы проведут 3 марта против "Колоса".
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