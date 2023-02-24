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Официально: Динамо дозаявило на вторую часть сезона трех молодых игроков
Можно ждать и дозаявок по списку А
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
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Как сообщает официальный сайт киевлян, по списку Б (игроки до 21 года) были дозаявлены защитники Владислав Еременко и Максим Дячук (№25), а также полузащитник Назар Волошин (№91).
Интересно, что ранее СМИ также писали о том, что "Динамо" также дозаявит по списку А Богдана Леднева, Бенито и Валентина Моргуна.
Напомним, что зимний заявочный период в УПЛ завершится 1 марта.
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