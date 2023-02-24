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Официально: Динамо дозаявило на вторую часть сезона трех молодых игроков

Премьер-лига
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Можно ждать и дозаявок по списку А

Официально: Динамо дозаявило на вторую часть сезона трех молодых игроков

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

Новина українською

"Динамо" официально внесли в заявку на вторую часть сезона двух игроков.

Как сообщает официальный сайт киевлян, по списку Б (игроки до 21 года) были дозаявлены защитники Владислав Еременко и Максим Дячук (№25), а также полузащитник Назар Волошин (№91).

Интересно, что ранее СМИ также писали о том, что "Динамо" также дозаявит по списку А Богдана Леднева, Бенито и Валентина Моргуна.

Напомним, что зимний заявочный период в УПЛ завершится 1 марта.

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В статье: Динамо (Киев) Назар Волошин Максим Дячук
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Источник:
ФК Динамо

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