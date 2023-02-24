Официально: Динамо дозаявило на вторую часть сезона трех молодых игроков

" Динамо " официально внесли в заявку на вторую часть сезона двух игроков.

Как сообщает официальный сайт киевлян, по списку Б (игроки до 21 года) были дозаявлены защитники Владислав Еременко и Максим Дячук (№25), а также полузащитник Назар Волошин (№91).

Интересно, что ранее СМИ также писали о том, что "Динамо" также дозаявит по списку А Богдана Леднева, Бенито и Валентина Моргуна.

Напомним, что зимний заявочный период в УПЛ завершится 1 марта.