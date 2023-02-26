Козак: Был вариант остаться в УПЛ, но я ушел в Полесье

Полузащитник "Полесье" Артем Козак рассказал, почему решил присоединиться к житомирской команде:

“ – Вы присоединились к “Черноморцу” после начала сезона 20/21 и немало забивали, ассистировали. Можно сказать, что там перезагрузились после нескольких сложных команд?

– Наверное, да. Мне на тот момент был нужен свежий глоток воздуха. Действительно, там я словно перезагрузился. Хорошо, что это произошло со мной в “Черноморце”. Эта команда остается в моем сердце.

‒ Был вариант остаться в “Черноморце” Мороза? Ведь ваших динамовских одноклубников было там немало...

– Да. Но к тому времени уже был интерес ко мне со стороны "Полесья". Я уже пообщался с Юрием Калитвинцевым и принял принципиальное решение переходить в житомирский клуб. Юрий Мороз также со мной говорил, у нас был продуктивный достаточно разговор. Он воспринял мои слова о том, что у меня уже есть предварительная договоренность о переходе в “Полесье”, и не начал ставить палки в колеса, за что я ему очень благодарен.

– Не самый очевидный вариант – не пойти с клубом в УПЛ, а начать все заново в Первой лиге. Что привлекло в "Полисе"?

– На самом деле здесь все очевидно. “Полесье” – это развивающийся проект. У него очень серьезные владельцы, которые в футболе имеют амбициозные планы. Юрий Калитвинцев, когда приглашал в “Полесье”, многое рассказал о Геннадии Буткевиче, городе Житомире, о том, что уже сделано и делается для “Полесья”. Поэтому выбор для меня очевиден”, - сказал Козак.