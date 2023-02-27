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Абдулаев: Надеюсь, что мне и Металлисту 1925 удастся достичь многого вместе

Премьер-лига
(1 голосов)

Полузащитник - о своем переходе в харьковский клуб

Абдулаев: Надеюсь, что мне и Металлисту 1925 удастся достичь многого вместе

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Новичок "Металлиста 1925" Абдулла Абдулаев в интервью клубной пресс-службе рассказал об эмоциях от подписания контракта, любимой позиции на поле и своем происхождении.

– Поздравляем с тем, что ты стал игроком "Металлиста 1925". Какие эмоции от подписания контракта?

– Спасибо за поздравление! Конечно, эмоции только положительные. Думаю и надеюсь, что мне и "Металлисту 1925" удастся достичь многого вместе.

– Наверное, ты следил за УПЛ в первом круге, видел где-то и "Металлист 1925", прошел с командой сборы. Что можешь сказать о клубе, о коллективе?

"Металлист 1925" - это очень сплоченная команда. Коллектив, по моим ощущениям, намного дружнее, чем в предыдущих командах, где я был.

– Расскажи о себе, как об игроке. Как происходило твое становление как футболиста?

– По-моему, еще рано говорить на подобные темы, потому что я еще не стал полноценно футболистом. Еще нужно много работать для этого.

– На каких позициях ты можешь играть? Где тебе удобнее действовать? Какие футбольные качества считаешь своими сильными сторонами и где есть потенциал, чтобы добавлять, становиться сильнее?

– Мне удобнее всего действовать на моей родной позиции флангового полузащитника вингера. А добавлять нужно в таком компоненте как игра на оборону.

– Ты родился в Одессе. Но судя по имени можно предположить, что у тебя есть корни других национальностей?

– Да, действительно, это правда, что я родился в Одессе. Но мои родители из Турции. Соответственно, у меня есть турецкое происхождение.

– Уже завтра (интервью 26 числа - прим.) для "Металлиста 1925" начинается вторая часть сезона. Удалось как следует подготовиться к "Александрии"? Что можешь сказать об этой команде? За счет чего можно получить положительный результат в игре против них?

– Подготовка к этой игре прошла на самом высоком уровне. "Александрия" – это команда, которая высоко прессингует соперников, навязывает свою игру. Для положительного результата нам нужно будет отдаваться на все 100%. Надо будет быть сильнее соперников во всех смыслах этого слова. Индивидуальное мастерство будет важным. Однако получить результат можно будет только благодаря командной игре, в одиночку матчи не выиграют.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Абдулла Абдуллаев
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Источник:
metalist1925.com

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