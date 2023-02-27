Следком РФ расследует действия игрока Львова, который в Турции снял российский флаг

Следственный комитет РФ открыл расследование против игрока ФК "Львов" Алексея Дитятьева.

Украинский футболист во время сбора в Турции, находясь около отеля, снял флаг России с флагштока. Кроме того, Дитятьев сопровождал это "негативными высказываниями в адрес РФ".

Следком подозревает, что эпизод может быть "надругательством над флагом России".

Напомним, что Дитятьев снял флаг России с флагштока в Турции, где украинская команда проводила сбор.

"Совсем скоро ВСУ сделают это во всех оккупированных городах нашей страны. А пока начнем с Турции", – подписал футболист видео.