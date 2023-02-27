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Следком РФ расследует действия игрока Львова, который в Турции снял российский флаг
На России традиционные заморочки
Следственный комитет РФ открыл расследование против игрока
Украинский футболист во время сбора в Турции, находясь около отеля, снял флаг России с флагштока. Кроме того, Дитятьев сопровождал это "негативными высказываниями в адрес РФ".
Следком подозревает, что эпизод может быть "надругательством над флагом России".
Напомним, что Дитятьев снял флаг России с флагштока в Турции, где украинская команда проводила сбор.
"Совсем скоро ВСУ сделают это во всех оккупированных городах нашей страны. А пока начнем с Турции", – подписал футболист видео.
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