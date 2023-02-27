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Следком РФ расследует действия игрока Львова, который в Турции снял российский флаг

Премьер-лига
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На России традиционные заморочки

Следком РФ расследует действия игрока Львова, который в Турции снял российский флаг

Новина українською

Следственный комитет РФ открыл расследование против игрока ФК "Львов" Алексея Дитятьева.

Украинский футболист во время сбора в Турции, находясь около отеля, снял флаг России с флагштока. Кроме того, Дитятьев сопровождал это "негативными высказываниями в адрес РФ".

Следком подозревает, что эпизод может быть "надругательством над флагом России".

Напомним, что Дитятьев снял флаг России с флагштока в Турции, где украинская команда проводила сбор.

"Совсем скоро ВСУ сделают это во всех оккупированных городах нашей страны. А пока начнем с Турции", – подписал футболист видео.

"Немного в туалете полежал возле унитаза, после чего отправился в мусор", — добавил игрок в комментариях к посту.

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В статье: ФК Львов Алексей Дитятьев война с россией
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