Леднев и Шапаренко восстанавливаются в бельгийском Антверпене

Два травмированных хавбека "Динамо", Богдан Леднев и Николай Шапаренко восстанавливаются после травм в бельгийском Антверпене.

Леднев в Инстаграм поделился видео упражнений в тренажерном зале.

В Антверпене проходил лечение и восстанавливается еще один динамовец - Николай Шапаренко, который сегодня также поделился видео с тренировки .

Напомним, этой зимой Леднев вернулся в "Динамо" после годичной аренды в "Фехерваре". Несмотря на травму игрока, киевский клуб дозаявил Богдана на вторую половину сезона.