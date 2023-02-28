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Леднев и Шапаренко восстанавливаются в бельгийском Антверпене
Процесс восстановления идет
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Два травмированных хавбека "Динамо", Богдан Леднев и Николай Шапаренко восстанавливаются после травм в бельгийском Антверпене.
Леднев в Инстаграм поделился видео упражнений в тренажерном зале.
В Антверпене проходил лечение и восстанавливается еще один динамовец - Николай Шапаренко, который сегодня также
Напомним, этой зимой Леднев вернулся в "Динамо" после годичной аренды в "Фехерваре". Несмотря на травму игрока, киевский клуб дозаявил Богдана на вторую половину сезона.
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