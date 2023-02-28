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Леднев и Шапаренко восстанавливаются в бельгийском Антверпене

Премьер-лига
(1 голосов)

Процесс восстановления идет

Леднев и Шапаренко восстанавливаются в бельгийском Антверпене

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Два травмированных хавбека "Динамо", Богдан Леднев и Николай Шапаренко восстанавливаются после травм в бельгийском Антверпене.

Леднев в Инстаграм поделился видео упражнений в тренажерном зале.

В Антверпене проходил лечение и восстанавливается еще один динамовец - Николай Шапаренко, который сегодня также поделился видео с тренировки.

Напомним, этой зимой Леднев вернулся в "Динамо" после годичной аренды в "Фехерваре". Несмотря на травму игрока, киевский клуб дозаявил Богдана на вторую половину сезона.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко Богдан Леднев
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