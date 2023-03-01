Официально: Динамо вернуло из аренды Эрика Рамиреса

Киевское " Динамо " вернуло из аренды и заявило на весеннюю часть сезона венесуэльского нападающего Эрика Рамиреса.

Профиль игрока уже появился в заявке киевского клуба на сайте УПЛ.

Напомним, что в июле 2022 года Рамирес отправился в аренду в словацкий "Слован", где за полгода провел 31 матч, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

Также отметим, что форвард перешел в "Динамо" в июле 2021-го года. Всего провел за киевскую команду семь матчей, забил один гол. Его контракт с киевлянами рассчитан до лета 2026 года.