  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально: Динамо вернуло из аренды Эрика Рамиреса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Динамо вернуло из аренды Эрика Рамиреса

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Форвард - в заявке киевлян на весеннюю часть сезона

Официально: Динамо вернуло из аренды Эрика Рамиреса

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" вернуло из аренды и заявило на весеннюю часть сезона венесуэльского нападающего Эрика Рамиреса.

Профиль игрока уже появился в заявке киевского клуба на сайте УПЛ.

Напомним, что в июле 2022 года Рамирес отправился в аренду в словацкий "Слован", где за полгода провел 31 матч, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

Также отметим, что форвард перешел в "Динамо" в июле 2021-го года. Всего провел за киевскую команду семь матчей, забил один гол. Его контракт с киевлянами рассчитан до лета 2026 года.

По теме
yellow-arrow
ЛНЗ арендовал защитника Львова
yellow-arrow
Главный тренер Зари выиграл суд в Маккаби Тель-Авив на полмиллиона евро
yellow-arrow
ФК Львов: Важно, чтобы русского у нас не было на расстоянии в тысячи километров
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Эрик Рамирес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде