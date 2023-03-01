Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Динамо вернуло из аренды Эрика Рамиреса
Форвард - в заявке киевлян на весеннюю часть сезона
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "
Профиль игрока уже появился в заявке киевского клуба на сайте УПЛ.
Напомним, что в июле 2022 года Рамирес отправился в аренду в словацкий "Слован", где за полгода провел 31 матч, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.
Также отметим, что форвард перешел в "Динамо" в июле 2021-го года. Всего провел за киевскую команду семь матчей, забил один гол. Его контракт с киевлянами рассчитан до лета 2026 года.
Популярное сейчас
- В Крыму ночью были слышны звуки взрывов. Оккупанты эвакуируют свои семьи с полуострова
- Грэм Поттер в Челси: аргументы за и против увольнения
- В ОК Юг рассказали о том, как РФ готовится к массированной атаке, и когда можно ожидать удар
- Днепр-1 стал "зимним" чемпионом УПЛ по результатам контрольных матчей. Таблица всех спаррингов
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО