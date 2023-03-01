Динамо представило Рамадани. В процедуре принял участие Горан Попов

Первого марта стало известно о том, что "Динамо" заключило контракт с северомакедонцем Решатом Рамадани. Киевляне, собственно, официально объявили о трансфере. Контракт с 19-летним игроком подписан на полноценной основе.

"Динамо" уже заявило новичка на УПЛ, а также представило его общественности. Полузащитник взял себе 92-й номер.

Фото - ФК "Динамо" (Киев)

Интересно, что в процедуре представления принял участие экс-игрок "Динамо" Горан Попов. Сейчас он занимается скаутингом для "Динамо". Его направление – балканские страны.