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Динамо представило Рамадани. В процедуре принял участие Горан Попов

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист будет выступать в Динамо под 92-м номером

Динамо представило Рамадани. В процедуре принял участие Горан Попов

Колаж - ФК Динамо

UA-Футбол
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Первого марта стало известно о том, что "Динамо" заключило контракт с северомакедонцем Решатом Рамадани. Киевляне, собственно, официально объявили о трансфере. Контракт с 19-летним игроком подписан на полноценной основе.

"Динамо" уже заявило новичка на УПЛ, а также представило его общественности. Полузащитник взял себе 92-й номер.

Динамо представило Рамадани. В процедуре принял участие Горан Попов - изображение 1

Фото - ФК "Динамо" (Киев)

Интересно, что в процедуре представления принял участие экс-игрок "Динамо" Горан Попов. Сейчас он занимается скаутингом для "Динамо". Его направление – балканские страны.

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В статье: Динамо (Киев) Решат Рамадани
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