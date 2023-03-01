Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо представило Рамадани. В процедуре принял участие Горан Попов
Футболист будет выступать в Динамо под 92-м номером
Колаж - ФК Динамо
Первого марта стало известно о том, что "Динамо" заключило контракт с северомакедонцем Решатом Рамадани. Киевляне, собственно, официально объявили о трансфере. Контракт с 19-летним игроком подписан на полноценной основе.
"Динамо" уже заявило новичка на УПЛ, а также представило его общественности. Полузащитник взял себе 92-й номер.
Фото - ФК "Динамо" (Киев)
Интересно, что в процедуре представления принял участие экс-игрок "Динамо" Горан Попов. Сейчас он занимается скаутингом для "Динамо". Его направление – балканские страны.
Популярное сейчас
- За месяц многое изменилось. Арсенал – Эвертон. Анонс и прогноз матча 7-го тура АПЛ на 01.03.2023
- Спикер Восточной группировки войск ответил на вопрос о возможности отвода ВСУ из Бахмута
- Карпаты объявили о подписании футболиста Днепра-1
- Спортдиректор Ренна: Когда играли с Динамо, меня очень интересовал один игрок киевлян
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО