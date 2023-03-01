Днепр-1 дозаявил на УПЛ форварда и защитника

" Днепр-1 " дозаявил на весеннюю часть УПЛ двух молодых игроков.

Один из них – воспитанник клуба, 18-летний форвард Даниэль Кивинда, который неплохо себя проявил в осенних матчах сезона в чемпионате U-19.

Второй новичок – 19-летний защитник Алексей Авраменко, который перешел из "Миная". Условия перехода игрока в днепровский клуб пока что неизвестны.