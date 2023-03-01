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Днепр-1 дозаявил на УПЛ форварда и защитника
Молодые парни получат шанс
Фото: СК Днепр-1
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Один из них – воспитанник клуба, 18-летний форвард Даниэль Кивинда, который неплохо себя проявил в осенних матчах сезона в чемпионате U-19.
Второй новичок – 19-летний защитник Алексей Авраменко, который перешел из "Миная". Условия перехода игрока в днепровский клуб пока что неизвестны.
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Источник:УПЛ
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