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Днепр-1 дозаявил на УПЛ форварда и защитника

Премьер-лига
(1 голосов)

Молодые парни получат шанс

Днепр-1 дозаявил на УПЛ форварда и защитника

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

"Днепр-1" дозаявил на весеннюю часть УПЛ двух молодых игроков.

Один из них – воспитанник клуба, 18-летний форвард Даниэль Кивинда, который неплохо себя проявил в осенних матчах сезона в чемпионате U-19.

Второй новичок – 19-летний защитник Алексей Авраменко, который перешел из "Миная". Условия перехода игрока в днепровский клуб пока что неизвестны.

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В статье: СК Днепр-1 Даниэль Кивинда
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Источник:
УПЛ

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