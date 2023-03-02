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Металлист 1925 попрощался с бразильским хавбеком и отправил в аренду вратаря

Премьер-лига
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Кадровые изменения в составе харьковского клуба

Металлист 1925 попрощался с бразильским хавбеком и отправил в аренду вратаря

metalist1925.com

Новина українською

"Металлист 1925" прекратил сотрудничество с бразильским полузащитником Венделом.

21-летний хавбек перешел в харьковский клуб в августе 2022 года - за это время появлялся на поле в трех матчах, выходя на замены.

Отмечается, что сотрудничество с футболистом прекращено по соглашению сторон.

Также харьковчане отдали в аренду до конца сезона в винницкую "Ниву" 20-летнего голкипера Максима Коваленко.

Первую часть текущего сезона Коваленко провел в составе "Горняка-Спорт", за который сыграл 11 поединков.

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В статье: Нива (Винница) Вендел Металлист (Харьков) Максим Коваленко
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Источник:
Металлист 1925

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