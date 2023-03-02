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Металлист 1925 попрощался с бразильским хавбеком и отправил в аренду вратаря
Кадровые изменения в составе харьковского клуба
metalist1925.com
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21-летний хавбек перешел в харьковский клуб в августе 2022 года - за это время появлялся на поле в трех матчах, выходя на замены.
Отмечается, что сотрудничество с футболистом прекращено по соглашению сторон.
Также харьковчане отдали в аренду до конца сезона в винницкую "Ниву" 20-летнего голкипера Максима Коваленко.
Первую часть текущего сезона Коваленко провел в составе "Горняка-Спорт", за который сыграл 11 поединков.
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