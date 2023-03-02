Металлист 1925 попрощался с бразильским хавбеком и отправил в аренду вратаря

" Металлист 1925 " прекратил сотрудничество с бразильским полузащитником Венделом.

21-летний хавбек перешел в харьковский клуб в августе 2022 года - за это время появлялся на поле в трех матчах, выходя на замены.

Отмечается, что сотрудничество с футболистом прекращено по соглашению сторон.

Также харьковчане отдали в аренду до конца сезона в винницкую "Ниву" 20-летнего голкипера Максима Коваленко.

Первую часть текущего сезона Коваленко провел в составе "Горняка-Спорт", за который сыграл 11 поединков.