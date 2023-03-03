  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Фанаты Ворсклы категорически против игроков команды, выступавших в России
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фанаты Ворсклы категорически против игроков команды, выступавших в России

Премьер-лига
(2 голосов)

Болельщики публично выразили свое недовольство

Фанаты Ворсклы категорически против игроков команды, выступавших в России

Фото: instagram.com/vorskla.ultras

Новина українською

Болельщики "Ворсклы", которые защищают Украину в войне с Россией, записали обращение к руководству клуба. Они выступили против подписания игроков, которые выступали в стране-агрессора после 2014 года.

"Мы, бойцы отдельного отряда "Центурия Полтава" и активный кулак фанатского полтавского движения "Ворсклы", выражаем свое недовольство действиями клуба и селекционного отдела нашего клуба. Дело в том, что клуб подписал двух игроков: Андрюшку Кравчука, который уже во время российско-украинской войны успел поиграть за московское "Торпедо", и Иванка Пономаренко, который успел также поиграть за оккупационные власти в крымском чемпионате.

Мы выражаем свое недовольство этими игроками. Мы не позволим, чтобы эти люди унижали цвета нашего клуба, чтобы эти люди носили нашу эмблему. Лично обращаюсь к Александру Фундерату, спортивному директору полтавской "Ворсклы". Александр Анатольевич, достойно выполняйте свою работу! Мы не позволим вам унижать наши цвета и нашу эмблему. Честь имею. Слава Украине!", — гласит заявление фанатов.

Андрей Кравчук находится в "Ворскле" с лета 2022 года. С февраля 2021 по март 2022 он выступал за московское "Торпедо". Иван Пономаренко в 2019 году играл в оккупированном Крыму за "Крымтеплицу-2".

Читайте также"Это не наша война". Польские ультрас вывесили антиукраинский баннер
По теме
yellow-arrow
По чью душу в Динамо пришел Рамадан, Шахтер купил нового Хвичу? Влог Роберто Моралеса
yellow-arrow
Кривбасс хочет проводить домашние матчи в Кривом Роге и с болельщиками
yellow-arrow
Кривбасс - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 3 марта 2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) война с россией Андрей Кравчук Иван Пономаренко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
vismut (Запорожье)
03.03.2023 в 11:46
Зинченко устроился в Уфу во время боёв за Дебальцево, но играет даже в сборной!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде