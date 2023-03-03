Фанаты Ворсклы категорически против игроков команды, выступавших в России

Болельщики "Ворсклы", которые защищают Украину в войне с Россией, записали обращение к руководству клуба. Они выступили против подписания игроков, которые выступали в стране-агрессора после 2014 года.

"Мы, бойцы отдельного отряда "Центурия Полтава" и активный кулак фанатского полтавского движения "Ворсклы", выражаем свое недовольство действиями клуба и селекционного отдела нашего клуба. Дело в том, что клуб подписал двух игроков: Андрюшку Кравчука, который уже во время российско-украинской войны успел поиграть за московское "Торпедо", и Иванка Пономаренко, который успел также поиграть за оккупационные власти в крымском чемпионате. Мы выражаем свое недовольство этими игроками. Мы не позволим, чтобы эти люди унижали цвета нашего клуба, чтобы эти люди носили нашу эмблему. Лично обращаюсь к Александру Фундерату, спортивному директору полтавской "Ворсклы". Александр Анатольевич, достойно выполняйте свою работу! Мы не позволим вам унижать наши цвета и нашу эмблему. Честь имею. Слава Украине!", — гласит заявление фанатов.

Андрей Кравчук находится в "Ворскле" с лета 2022 года. С февраля 2021 по март 2022 он выступал за московское "Торпедо". Иван Пономаренко в 2019 году играл в оккупированном Крыму за "Крымтеплицу-2".