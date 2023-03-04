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Сергей Кравченко: Настраивали ребят с первой минуты играть первым номером, не бояться, прессинговать
Послематчевая пресс-конференция тренера Александрии
Фото - ФК Олександрія / автор невідомий
После матча с "Днепр-1" (ничья 2:2) от "Александрии" с журналистами пообщался помощник Руслана Ротаня, тренер Сергей Кравченко.
- Очень хорошая игра с обеих сторон. Считаю, что ничейный результат закономерен.
- Сложилось впечатление, что в моменте со вторым голом "Днепра-1" игрок находился в положении "вне игры". А когда второй мяч забивала ваша команда – судья не назначил пенальти. Насколько вы удовлетворены уровнем судейства с учетом того, что были претензии к госпоже Романюк в предыдущем матче?
– Что касается игры с "Металлистом 1925", то у нас были претензии, когда забивался нам второй мяч. Арбитр не увидела фол, хотя ей подсказывал четвертый судья – я это слышал лично. Ей дважды говорили о фоле – она не свистнула. А в остальном претензий к ней не было.
Сегодня же, я считаю, судьи справились с матчем. Мы посмотрели момент с голом Довбика – не было офсайда. Довбик был на линии. А насчет второго гола – мы же забили в этой атаке, поэтому у нас эмоции положительные. В конце сравняли счет, и мы довольны. Очень довольны. Гордимся нашими игроками. Первые двадцать минут нам не удались, хотя мы настраивали ребят с первой минуты играть первым номером, не бояться, прессинговать. Пока нам это не удается. Главная наша цель – изменить психологию, изменить стиль на более агрессивный футбол. Дома это даже не обсуждается, на выезде – то же самое.
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