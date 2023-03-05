Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Настоящая легенда Динамо. Владимир Бессонов отмечает юбилей
Лучший универсал Лобановского
фото - з відкритих джерел
5 марта 65-й день рождения отмечает бывший игрок киевского "Динамо" Владимир Бессонов.
Родился в Харькове, где и начал заниматься футболом, в частности, привлекался к матчам за дубль "Металлиста". Впрочем, по инициативе Михаила Команда в 1976 переехал в Киев, где почти сразу стал основным игроком "Динамо".
Владимир Бессонов отличался большой универсальностью, мог сыграть как в защите, так и в центре поля. В общей сложности отыграл за "Динамо" 367 матчей, в которых забил 40 мячей. Шесть раз становился чемпионом СССР, пять раз выигрывал Кубок, в 1986-м вместе с "Динамо" стал обладателем Кубка Кубков. В 1988-м в составе сборной СССР стал серебряным призером чемпионата Европы, трижды играл на чемпионатах мира.
Бессонов 11 раз попадал в список лучших игроков чемпионата СССР, при этом 9 раз назывался первым.
После завершения карьеры игрока стал тренером. Возглавлял киевский ЦСКА, с которым выходил в финал Кубка Украины, винницкую "Ниву", "Зарю", "Харьков, "Днепр", был спортивным директором киевского "Динамо".
После начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года взял в руки оружие, чтобы отбивать нашествие россиян.
Владимир Бессонов женился на гимнастке Виктории Серых, их дочь Анна Бессонова становилась чемпионкой мира и Европы по художественной гимнастике, дважды выигрывала бронзовые медали на Олимпийских играх. Сын Александр профессионально занимался теннисом.
Популярное сейчас
- Эвертон объявил причину, почему Миколенко пропустит матч против Ноттингема
- В ОК Юг сообщили, что россияне готовятся к новым ракетным атакам
- Вратарь Ингульца: Поворознюк пообещал, что нам будет что-то приятное за победу над Динамо
- Поворознюк: Играл в футбол на район - в каждой игре забивал 2-3 гола, на скорости убегал
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО