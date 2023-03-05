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Настоящая легенда Динамо. Владимир Бессонов отмечает юбилей

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Настоящая легенда Динамо. Владимир Бессонов отмечает юбилей

фото - з відкритих джерел

UA-Футбол
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5 марта 65-й день рождения отмечает бывший игрок киевского "Динамо" Владимир Бессонов.

Родился в Харькове, где и начал заниматься футболом, в частности, привлекался к матчам за дубль "Металлиста". Впрочем, по инициативе Михаила Команда в 1976 переехал в Киев, где почти сразу стал основным игроком "Динамо".

Владимир Бессонов отличался большой универсальностью, мог сыграть как в защите, так и в центре поля. В общей сложности отыграл за "Динамо" 367 матчей, в которых забил 40 мячей. Шесть раз становился чемпионом СССР, пять раз выигрывал Кубок, в 1986-м вместе с "Динамо" стал обладателем Кубка Кубков. В 1988-м в составе сборной СССР стал серебряным призером чемпионата Европы, трижды играл на чемпионатах мира.

Бессонов 11 раз попадал в список лучших игроков чемпионата СССР, при этом 9 раз назывался первым.

После завершения карьеры игрока стал тренером. Возглавлял киевский ЦСКА, с которым выходил в финал Кубка Украины, винницкую "Ниву", "Зарю", "Харьков, "Днепр", был спортивным директором киевского "Динамо".

После начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года взял в руки оружие, чтобы отбивать нашествие россиян.

Владимир Бессонов женился на гимнастке Виктории Серых, их дочь Анна Бессонова становилась чемпионкой мира и Европы по художественной гимнастике, дважды выигрывала бронзовые медали на Олимпийских играх. Сын Александр профессионально занимался теннисом.

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В статье: Владимир Бессонов
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