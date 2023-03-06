Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Марсель и Ноттингем Форест проявляли интерес к Бущану
От французов интерес был два года назад, от англичан - в прошлом году
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский комментатор Виктор Вацко рассказал о том, что к голкиперу "Динамо"
Как рассказал Вацко, 2 года назад Бущаном интересовался французский "Марсель". Однако тогда до официального предложения дело тогда не дошло, а после подписания этой зимой Кейлора Наваса вопрос с голкипером в команде был закрыт.
Также в прошлом году к киперу был интерес от английского "Ноттингем Форест".
При этом журналист отмечает, что "Динамо" готово рассмотреть предложения по игроку, если они поступят, да и сам Георгий не прочь попробовать себя в хорошем европейском чемпионате.
Напомним, что сейчас Бущан восстанавливается от травм после операции по удалению грыжи.
Популярное сейчас
- С Буяльским и Коноплянкой. Ротань вызвал 26 игроков на матч с Англией
- Bild: Зеленский и Залужный имеют принципиально разные взгляды на оборону ВСУ в Бахмуте
- Погром от Шахтера, позор МЮ, голы Кочергина и Зозули. Главные новости за 5 марта
- Ушел из жизни бывший игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО