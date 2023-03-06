Источник: Марсель и Ноттингем Форест проявляли интерес к Бущану

Украинский комментатор Виктор Вацко рассказал о том, что к голкиперу "Динамо" Георгию Бущану проявляли интерес иностранные клубы.

Как рассказал Вацко, 2 года назад Бущаном интересовался французский "Марсель". Однако тогда до официального предложения дело тогда не дошло, а после подписания этой зимой Кейлора Наваса вопрос с голкипером в команде был закрыт.

Также в прошлом году к киперу был интерес от английского "Ноттингем Форест".

При этом журналист отмечает, что "Динамо" готово рассмотреть предложения по игроку, если они поступят, да и сам Георгий не прочь попробовать себя в хорошем европейском чемпионате.

Напомним, что сейчас Бущан восстанавливается от травм после операции по удалению грыжи.