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Два легионера все-таки доехали в Кривбасс
Дибанго и По на некоторое время застряли в Молдове
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В расположение "
Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба.
Игроки не успели вовремя вернуться в расположение клуба по причине визовых ограничения в Молдове, которая стала транзитной страной для африканцев по пути в Украину.
Также восстановился после травмы и приступил к работе в общей группе защитник Дмитрий Семенов.
Напомним, что в настоящий момент "Кривбасс" готовится к матчу 17-го тура украинской Премьер-лиги с "Шахтером", который состоится 12 марта.
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