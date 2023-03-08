Два легионера все-таки доехали в Кривбасс

В расположение " Кривбасса " вернулись два легионера - 21-летний защитник из Камеруна Иван Дибанго и 26-летний ивуарийский полузащитник Жан Морель По.

Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба.

Игроки не успели вовремя вернуться в расположение клуба по причине визовых ограничения в Молдове, которая стала транзитной страной для африканцев по пути в Украину.

Также восстановился после травмы и приступил к работе в общей группе защитник Дмитрий Семенов.

Напомним, что в настоящий момент "Кривбасс" готовится к матчу 17-го тура украинской Премьер-лиги с "Шахтером", который состоится 12 марта.