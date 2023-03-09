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Новая схема. Шахтер хочет обменять Педриньо на вингера Палмейраса Кевина
Зимой купить Кевина горнякам не удалось
фото из свободных источников
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Этой зимой "горняки" делали несколько предложений по игроку, последнее предложение составляло 15 миллионов евро, но бразильский клуб отвечал на это упорным отказом.
Поэтом, как сообщает Goleada Base со ссылкой на бразильского журналиста Нету, "горняки" придумали новую схему, как заполучить игрока.
По информации источника, клубы ведут переговоры по поводу обмена Кевина на хавбека "горняков" Педриньо, который сейчас играет в аренде в бразильском "Атлетико Минейру".
Сам Педриньо заявлял, что не горит желанием возвращаться в Украину, и поэтому вариант с его обменом на Кевина выглядит вполне вероятным. Во всяком случае, по версии источника, "Палмейрас" обдумывает такое предложение "горняков".
Напомним, "Шахтер" приобрел 24-летнего Витиньо летом 2022-го за 18 миллионов евро у "Бенфики".
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