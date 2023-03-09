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Кучер: Доволен ли я зимними трансферами? Это уже будем решать после завершения чемпионата

Премьер-лига
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Коуч Днепра-1 рассказал о готовности команды к весенней части сезона

Кучер: Доволен ли я зимними трансферами? Это уже будем решать после завершения чемпионата

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Александр кучер рассказал о зимних трансферах клубах и подготовке команды.

– Александр Николаевич, насколько вы, как главный тренер довольны трансферной кампанией клуба в прошлое межсезонье?

– Думаю, что мы будем решать доволен я или нет уже после завершения чемпионата. Сейчас могу сказать одно, что у группы футболистов, что у нас есть, все они должны конкурировать друг с другом за место в стартовом составе и показывать своей работой на тренировке, что они достойны играть в нашей команде. Главное, чтобы они приносили пользу "Днепру-1" и болельщикам, которые радовались бы их игре. Так что сейчас я не буду оценивать новичков по какой-то шкале. У нас впереди большой этап в чемпионате, и там уже увидим, как они себя проявят.

– Как прошли зимние сборы, все ли сделано из запланированного?

– Как мы и планировали, сбор прошел в Турции, где у нас было два двухнедельных цикла. Ребята себя хорошо показали, все трудились с желанием. Конечно, хотелось бы, чтобы на первый сбор собралась уже вся команда, но мы понимаем, что здесь не все зависит от нас, а и от присоединившихся к нам игроков-легионеров, поэтому для них адаптация займет чуть больше времени. А так, я полностью доволен сборами, хочу и ребят поблагодарить и организаторов, которые для нас собрание подготовили.

– Довольны ли вы тем, как новички влились в коллектив?

– У нас все ребята – футбольные люди, и они помогают друг другу влиться в коллектив, потому что мы единственная команда. Они уже начинают понимать друг друга и обычно поддерживают.

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В статье: Александр Кучер СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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