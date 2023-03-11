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Вачиберадзе забил эффектный дебютный гол в УПЛ в ворота бывшей команды – ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Сравнял счет в поединке

Вачиберадзе забил эффектный дебютный гол в УПЛ в ворота бывшей команды – ВИДЕО

metalist1925.com

Новина українською

"Черноморец" и "Металлист 1925" встречаются в матче 17-го тура УПЛ.

Одесситы открыли счет на девятой минуте после классной комбинации, однако уже на 20-й минуте харьковчане ответили более эффектно. Бека Вачиберадзе получил мяч на грани штрафной, сместился под удар и положил круглого точно под левую стойку.

Этот гол стал для футболиста первым в Украинской Премьер-лиге. В общем, это его 25-й матч в чемпионате.

В частности, он выступал и в составе "Черноморца", поэтому полузащитник еще и забил в ворота своей бывшей команды.

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В статье: Черноморец (Одесса) Бека Вачиберадзе Металлист 1925 (Харьков)
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