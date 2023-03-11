Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вачиберадзе забил эффектный дебютный гол в УПЛ в ворота бывшей команды – ВИДЕО
Сравнял счет в поединке
metalist1925.com
"Черноморец" и "Металлист 1925" встречаются в матче 17-го тура УПЛ.
Одесситы открыли счет на девятой минуте после классной комбинации, однако уже на 20-й минуте харьковчане ответили более эффектно. Бека Вачиберадзе получил мяч на грани штрафной, сместился под удар и положил круглого точно под левую стойку.
Этот гол стал для футболиста первым в Украинской Премьер-лиге. В общем, это его 25-й матч в чемпионате.
В частности, он выступал и в составе "Черноморца", поэтому полузащитник еще и забил в ворота своей бывшей команды.
Популярное сейчас
- Париматч выступил с официальной позицией по решению СНБО об ограничительных мерах против компании
- Месси получил очень большое предложение от клуба Кривцова. ПСЖ не хочет отпускать Лео
- Более тысячи ликвидированных россиян. Генштаб обновил данные о потерях оккупантов на войне
- Днепр-1 vs Динамо, Вернидуб против Шахтера, дерби для Зинченко. Расписание футбола на 10-12 марта
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО