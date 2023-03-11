Вачиберадзе забил эффектный дебютный гол в УПЛ в ворота бывшей команды – ВИДЕО

"Черноморец" и "Металлист 1925" встречаются в матче 17-го тура УПЛ.

Одесситы открыли счет на девятой минуте после классной комбинации, однако уже на 20-й минуте харьковчане ответили более эффектно. Бека Вачиберадзе получил мяч на грани штрафной, сместился под удар и положил круглого точно под левую стойку.

Этот гол стал для футболиста первым в Украинской Премьер-лиге. В общем, это его 25-й матч в чемпионате.

В частности, он выступал и в составе "Черноморца", поэтому полузащитник еще и забил в ворота своей бывшей команды.