С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1

"Александрия" была ярким фаворитом этого матча, но не подтвердила статус на практике. Горожане едва ушли от поражения, забив гол на 84-й минуте. В Минае считают, что гол неправомерный – из офсайда. Были конфронтации и жалобы, были претензии к судейству.

За всем этим наблюдал наш фотокорреспондент Александр Приходько. Он и делится самыми яркими кадрами с игры 17-го тура УПЛ "Минай" - "Александрия" (1:1).

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