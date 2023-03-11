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С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда Руслана Ротаня ушла от поражения благодаря голу, который в Минае считают неправомерным

С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" была ярким фаворитом этого матча, но не подтвердила статус на практике. Горожане едва ушли от поражения, забив гол на 84-й минуте. В Минае считают, что гол неправомерный – из офсайда. Были конфронтации и жалобы, были претензии к судейству.

За всем этим наблюдал наш фотокорреспондент Александр Приходько. Он и делится самыми яркими кадрами с игры 17-го тура УПЛ "Минай" - "Александрия" (1:1).

Фотогалерея

С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 1С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 1С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 1С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 1С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 1С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 1С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 1С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 2С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 3С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 4С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 1С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 1С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 2С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 3С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 4С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 1С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 1С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 2С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 3С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 4С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 1С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 1С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 2С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 3С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 4С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 1С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 1С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 2С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 3С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 4С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 1С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 1С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 2С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 3С ноткой скандала. ФОТОрепортаж с матча Минай - Александрия 1:1 - фото 4

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В статье: фото Александрия ФК Минай
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