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Лидера ослепила прессинг-вспышка, Буяльского охватили эмоции. Обзор матча СК Днепр-1 – Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Аудиомнение #198

Лидера ослепила прессинг-вспышка, Буяльского охватили эмоции. Обзор матча СК Днепр-1 – Динамо

ФК Динамо

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем центральный поединок тура в УПЛ между СК "Днепр-1" и киевским "Динамо". Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

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"Це ж було вже", или как команда из Днепра наступает на старые грабли. Удивительно, но гол "Динамо" сложно назвать неожиданным, СК "Днепр-1" перестал быть прессингоустойчивым, а судья провалил эпизод Бланко-Буяльский. Комплименты голкиперу хозяев, протест Луческу, анализ ситуации наверху турнирной таблицы УПЛ – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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В статье: Мирча Луческу Александр Кучер Виталий Буяльский Динамо (Киев) чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига СК Днепр-1 VAR Дмитрий Кривушкин Подкаст Аудиомнение Герберт Хайнер Подкасты UA-Футбол Владислав Рыбак Доминго Бланко
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