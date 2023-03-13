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Лидера ослепила прессинг-вспышка, Буяльского охватили эмоции. Обзор матча СК Днепр-1 – Динамо
Аудиомнение #198
ФК Динамо
Обсуждаем центральный поединок тура в УПЛ между СК "Днепр-1" и киевским "Динамо". Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.
"Це ж було вже", или как команда из Днепра наступает на старые грабли. Удивительно, но гол "Динамо" сложно назвать неожиданным, СК "Днепр-1" перестал быть прессингоустойчивым, а судья провалил эпизод Бланко-Буяльский. Комплименты голкиперу хозяев, протест Луческу, анализ ситуации наверху турнирной таблицы УПЛ – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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