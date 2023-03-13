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Верес на матч с Ворсклой вышел в футболках с силуэтом Героя Украины Мациевского - ФОТО
Так клуб благодарит ВСУ за возможность играть в футбол
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Ровненский "
Александра Мациевского расстреляли рашисты за слова "Слава Украине".
Мациевский Александр Игоревич – снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области. Попал в плен и был убит 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.
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