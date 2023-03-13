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Верес на матч с Ворсклой вышел в футболках с силуэтом Героя Украины Мациевского - ФОТО

Премьер-лига
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Верес на матч с Ворсклой вышел в футболках с силуэтом Героя Украины Мациевского - ФОТО

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Ровненский "Верес" вышел на матч 17-го тура УПЛ с "Ворсклой" (2:2) в футболках с силуэтом Героя Украины Александра Мациевского.

Александра Мациевского расстреляли рашисты за слова "Слава Украине".

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Мациевский Александр Игоревич – снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области. Попал в плен и был убит 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

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В статье: Верес (Ровно) война с россией
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