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Голкипер Динамо: Нас критикуют всегда, даже когда мы играем хорошо
Руслан Нещерет прокомментировал победу над "Днепром-1"
Фото: fcdynamo.com
Вратарь "Динамо" Руслан Нещерет поделился впечатлениями в эфире "Профутбол Digital" после выездной победы над "Днепром-1" (1:0) в рамках 17-го тура УПЛ.
- Очень важный результат для "Динамо". Что вы ощущаете после такой победы?
- Только положительные эмоции, потому что предыдущий матч мы проиграли и это нас очень смущало в течение всей этой недели. Поэтому для нас эта победа очень важна и в психологическом плане, и в плане турнирной таблицы.
- В течение этой недели было много критики. Было трудно с этим справиться?
- Мы, "Динамо" Киев, такая команда, что нас критикуют всегда, даже когда мы играем хорошо. Надо было собраться и посмотреть, что мы сделали плохого, а что нет, и показать наш лучший футбол.
- Вы согласны с тем, что эта важнейшая победа над непростым соперником может стать перезапуском для команды?
- Да, я думаю, по эмоциям было видно, что это волевая победа. Я думаю, что это может быть переломным шагом в борьбе за чемпионство.
- Поле на ужгородском стадионе выглядит красивым и убранным, но говорят, что оно было непростое. Что вы можете сказать об этом?
- Я думаю, возможно, это потому, что вчера в течение дня был дождь. А так если на поле посмотреть - оно выглядит очень хорошо, - сказал Нещерет.
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