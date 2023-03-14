Голкипер Динамо: Нас критикуют всегда, даже когда мы играем хорошо

Вратарь "Динамо" Руслан Нещерет поделился впечатлениями в эфире "Профутбол Digital" после выездной победы над "Днепром-1" (1:0) в рамках 17-го тура УПЛ.

- Очень важный результат для "Динамо". Что вы ощущаете после такой победы?

- Только положительные эмоции, потому что предыдущий матч мы проиграли и это нас очень смущало в течение всей этой недели. Поэтому для нас эта победа очень важна и в психологическом плане, и в плане турнирной таблицы.

- В течение этой недели было много критики. Было трудно с этим справиться?

- Мы, "Динамо" Киев, такая команда, что нас критикуют всегда, даже когда мы играем хорошо. Надо было собраться и посмотреть, что мы сделали плохого, а что нет, и показать наш лучший футбол.

- Вы согласны с тем, что эта важнейшая победа над непростым соперником может стать перезапуском для команды?

- Да, я думаю, по эмоциям было видно, что это волевая победа. Я думаю, что это может быть переломным шагом в борьбе за чемпионство.

- Поле на ужгородском стадионе выглядит красивым и убранным, но говорят, что оно было непростое. Что вы можете сказать об этом?

- Я думаю, возможно, это потому, что вчера в течение дня был дождь. А так если на поле посмотреть - оно выглядит очень хорошо, - сказал Нещерет.