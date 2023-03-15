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Бабогло: Молдова мне не чужая. Я здесь родился

Премьер-лига
(2 голосов)

Защитник объяснил свое решение играть за сборную Молдовы

Бабогло: Молдова мне не чужая. Я здесь родился

Фото: Instagram

Новина українською

Защитник "Александрии" Владислав Бабогло прокомментировал дебютный вызов в сборную Молдовы.

"Ко мне обратился тренерский штаб сборной с предложением играть за Молдову. Я поговорил со своей семьей и решил принять приглашение. Разговаривал с главным тренером Сергеем Клещенко, и мы прекрасно поняли друг друга.

Хочу поблагодарить Федерацию футбола Молдовы за возможность играть за сборную и обещаю, что буду выкладываться на поле в каждом матче, потому что хочу помочь команде.

Молдова мне не чужая. Я здесь родился, у меня здесь много родственников. До войны в Украине я довольно часто приезжал в Молдову, в родную деревню", – сказал Бабогло.

Заметим, что Бабогло раньше защищал цвета сборных Украины U-17 и U-21.

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В статье: Молдова ФК Александрия Владислав Бабогло
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Источник:
fmf.md

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