Бабогло: Молдова мне не чужая. Я здесь родился

Защитник "Александрии" Владислав Бабогло прокомментировал дебютный вызов в сборную Молдовы.

"Ко мне обратился тренерский штаб сборной с предложением играть за Молдову. Я поговорил со своей семьей и решил принять приглашение. Разговаривал с главным тренером Сергеем Клещенко, и мы прекрасно поняли друг друга.

Хочу поблагодарить Федерацию футбола Молдовы за возможность играть за сборную и обещаю, что буду выкладываться на поле в каждом матче, потому что хочу помочь команде.

Молдова мне не чужая. Я здесь родился, у меня здесь много родственников. До войны в Украине я довольно часто приезжал в Молдову, в родную деревню", – сказал Бабогло.