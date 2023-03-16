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Источник: Японский полузащитник зимой мог оказаться в Ворскле
Имя футболиста не раскрывается
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
У "Ворсклы" в зимнее трансферное окно сорвался интересный трансфер.
Как сообщает журналист Михаил Спиваковский, полтавский клуб мог подписать в зимнее межсезонье японского полузащитника. Но этого не случилось. Причина не называется. Отмечается, что неназванный футболист хорошо бы вписался в "ромб" Виктора Скрипника. Сейчас он играет в Польше.
В элитном чемпионате Польши выступают 4 японца - Коки Хинокио ("Сталь" Мелец), Дайсуке Йокота, Канджи Окунуки (оба – "Гурник" Забже), Такуто Осима ("Краковия"). Первые двое перебрались в Польшу именно зимой.
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