Источник: Японский полузащитник зимой мог оказаться в Ворскле

У "Ворсклы" в зимнее трансферное окно сорвался интересный трансфер.

Как сообщает журналист Михаил Спиваковский, полтавский клуб мог подписать в зимнее межсезонье японского полузащитника. Но этого не случилось. Причина не называется. Отмечается, что неназванный футболист хорошо бы вписался в "ромб" Виктора Скрипника. Сейчас он играет в Польше.

В элитном чемпионате Польши выступают 4 японца - Коки Хинокио ("Сталь" Мелец), Дайсуке Йокота, Канджи Окунуки (оба – "Гурник" Забже), Такуто Осима ("Краковия"). Первые двое перебрались в Польшу именно зимой.