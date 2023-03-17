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Верес - Днепр-1: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Верес" - "Днепр-1", украинская Премьер-лига, 18 марта 2023

Верес - Днепр-1: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" уходил зимовать в качестве единоличного лидера УПЛ, однако в первых же играх весны растратил преимущество. Коллектив Кучера не выигрывает в 2023-м (два поражения и две ничьих), из-за чего на команду сразу накинулись со всех сторон. Молодому коучу и не самым опытным футболистам ныне непросто, однако нет лучшего лекарства в таких ситуациях, нежели победы. Желательно, уверенные.

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"Верес" в нынешнем году так же не побеждал. Коллектив Вирта провел лишь две игры, вначале проиграв "Черноморцу", а после не сумев одолеть "Ворсклу", не забив два пенальти в компенсированное время. И все это проходило на стадионе "Авангард". Там же, собственно, состоится встреча с "Днепром-1". Выводы напрашивается не самые лучшие.

Смотрите матч 18-го тура УПЛ в субботу, 18-го марта. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на Youtube-канале "Setanta Sports" и ОТТ-платформе "Setanta Sports".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Верес" - "Днепр-1" на UA-Футбол>>

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В статье: Верес (Ровно) СК Днепр-1
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