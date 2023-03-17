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Агент Педриньо предупредил президента Шахтера, что игрок не хочет возвращаться в Украину
Кажется, хавбек останется в Бразилии
Фото: atletico.com.br
Уилл Дантас, агент вингера "Шахтера" Педриньо, который сейчас играет в аренде в бразильском "Атлетико Минейро", рассказал, что футболист не планирует возвращаться из аренды в "Шахтер".
"Лучший вариант для него – остаться в "Атлетику Минейру". Я веду переговоры с людьми из "Шахтера", у меня был разговор с президентом клуба. Предупредил его, что Педриньо не хочет покидать Бразилию в этом году.
Интерес других команд? Я дал слово. Для карьеры Педриньо лучше, чтобы он был в "Атлетико", — сказал Уилл Дантас.
Источник также отмечает, что возможен полноценный трансфер, однако проблемой стали запросы "горняков" – они оценивают 24-летнего бразильца в 20 миллионов евро.
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